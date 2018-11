Hoewel één punt tegen Duitsland genoeg is voor groepswinst in de Nations League en daarmee een ticket voor de finaleronde op zak is, willen de spelers van Oranje maandag niet voor een gelijkspel spelen in Gelsenkirchen.

"Niet verliezen is de opdracht, maar het lijkt me niet verstandig om met die gedachte het veld in te gaan tegen de Duitsers", zegt Frenkie de Jong. "We moeten gewoon voor de overwinning gaan, zoals we altijd doen."

Georginio Wijnaldum denkt er net zo over. "Iedereen weet dat een punt maandag genoeg is, maar bij ploegen die op een gelijkspel spelen gaat het juist fout. Dat zit ook niet in deze groep. Ik wil gewoon winnen", aldus de middenvelder van Liverpool, die vrijdag tegen Frankrijk (2-0-zege) de eerste goal maakte.

Voor Duitsland wordt het een heel andere avond, omdat voor 'Die Mannschaft' niets meer op het spel staat. De ploeg van bondscoach Joachim Löw heeft na drie wedstrijden één punt en weet dat het Nederland (zes punten uit drie wedstrijden) en Frankrijk (zeven punten uit vier wedstrijden) niet meer in kan halen.

'We moeten weer een stap zetten'

De Duitsers degraderen daardoor ongeacht het resultaat maandag tegen Oranje naar de B-divisie van de Nations League.

"Maar ik denk niet dat ze ons iets cadeau geven. Sterker, ik denk dat ze er vol op gaan. We hebben Duitsland thuis al met 3-0 verslagen en dus zullen ze iets goed willen maken", zegt Wijnaldum, die ook niet bang is dat de euforie bij Oranje doorslaat na de fraaie zege op Frankrijk in De Kuip.

"Na de overwinning op Duitsland van vorige maand was het enthousiasme ook groot. Wij als spelers waren heel blij, maar in de nabespreking was de bondscoach (Ronald Koeman, red.) hard. Hij benadrukte dat het beter moest en dat willen we nu weer. Maandag tegen Duitsland moeten we weer een stap zetten."

'Als je wint, heb je geen pijn'

Voordeel voor Oranje is mogelijk dat Duitsland niet met het sterkste elftal zal starten omdat het al gedegradeerd is. De kans is groot dat Koeman wel vasthoudt aan het team dat Frankrijk versloeg.

"Het is nog wel even afwachten hoe het zit met de pijntjes, maar als je wint, heb je meestal geen pijn", aldus Koeman. "Zeker is dat we met een goed gevoel afreizen naar Duitsland en hopelijk kunnen we daar weer iets moois neerzetten. Het zou fantastisch zijn als we de finaleronde van de Nations League halen."

Duitsland tegen Nederland begint maandag om 20.45 uur in de Veltins Arena.