Bondscoach Ronald Koeman is erg te spreken over de manier waarop Oranje vrijdag wereldkampioen Frankrijk opzij zette in de Nations League. Nederland kwam in De Kuip sterk voor de dag en won verdiend met 2-0.

Door de overwinning heeft de ploeg van Koeman maandag tegen het gedegradeerde Duitsland aan een punt genoeg om de finaleronde van de Nations League te bereiken.

"We waren volwassen en hebben vanaf het begin goed gespeeld. Ik ben heel trots. Dit is een enorme stap", zei een tevreden Koeman na de wedstrijd bij de NOS.

"We hebben meerdere kansen gehad om ruimer te winnenn. Frankrijk heeft met Hugo Lloris een geweldige keeper, anders was het misschien 3-0 of 4-0 geworden. Dit was exceptioneel goed."

De 55-jarige Koeman had in de aanloop naar de wedstrijd al een goed gevoel. "Ik zag het in alles: op de training en hoe de spelers met elkaar omgaan. Het is echt fantastisch als je zo speelt tegen de wereldkampioen in De Kuip. We hebben stappen gezet."

'Zal moeilijk worden om beter te spelen'

Duitsland werd eerder in de groepsfase met 3-0 verslagen, maar Koeman waakt voor te veel euforie in aanloop naar de wedstrijd van maandag in Gelsenkirchen.

"Het zal moeilijk worden om beter dan vanavond te spelen, maar dit geeft natuurlijk wel vertrouwen. Frankrijk kwam hier niet om er een leuke wedstrijd van te maken. In de tweede helft hebben we goed verdedigd. Iedereen verdient een groot compliment."

Mocht Oranje de finaleronde halen, dan strijdt de ploeg met de beste drie andere landen uit divisie A om een ticket voor de play-offs voor het EK van 2020.

Nederland kan het EK uiteraard ook halen via de reguliere kwalificatie. Door de zege op Frankrijk is de ploeg van Koeman in ieder geval zeker van een plek in pot 1 bij de loting daarvoor in december.