Georginio Wijnaldum komt woorden tekort na de 2-0-overwinning van het Nederlands elftal op Frankrijk in de Nations League. Volgens de middenvelder moet Oranje op dit moment vooral genieten van de zege op de wereldkampioen.

"Ik ben nog steeds sprakeloos", zei Wijnaldum vrijdagavond na afloop van de wedstrijd in De Kuip bij de NOS. "De manier waarop we gewonnen hebben is ontzettend goed."

Wijnaldum opende vlak voor rust de score voor Nederland. In de slotfase bepaalde Memphis Depay uit een strafschop de eindstand. In Frankrijk ging de ploeg van bondscoach Ronald Koeman medio september nog met 2-1 onderuit.

"We hebben veel minder weggegeven dan in Frankrijk", vond Wijnaldum. "We waren de bovenliggende en betere partij en ik denk dat we verdiend gewonnen hebben."

Door de overwinning blijft Oranje met zes punten uit drie duels meedoen om de eerste plek in de groep. De achterstand op het al uitgespeelde Frankrijk bedraagt slechts één punt.

Wijnaldum blijft desondanks realistisch. "We moeten hier op dit moment gewoon van genieten, zeker als je van Frankrijk wint. We moeten ons er wel bewust van zijn dat het zo kan omslaan."

'Dit was een geweldige teamprestatie'

Memphis sloot zich aan bij de woorden van Wijnaldum. "Dit was een geweldige teamprestatie", liet hij weten. "Ik geniet er echt van hoe we ons aan het ontwikkelen zijn. We zijn op de goede weg."

Ondanks de overwinning en het goede spel van het Nederlands elftal tegen Frankrijk ziet de aanvaller van Olympique Lyon ook dingen die nog voor verbetering vatbaar zijn. "Er zijn nog steeds dingen die we beter kunnen doen en waardoor we verder kunnen groeien, zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht. Maar we hebben volwassen gespeeld."

Maandag gaat Oranje in de laatste groepswedstrijd op bezoek bij Duitsland. De formatie van Koeman heeft in Gelsenkirchen aan een punt genoeg voor een plek in de finaleronde van de Nations League.

"Het is nu even genieten, maar we moeten snel weer door", besefte Memphis. "Als we zo doorgaan, kunnen we een heel eind komen."

