Nicolai Jörgensen heeft Denemarken vrijdag in de Nations League met een doelpunt aan een nipte uitzege op Wales geholpen: 1-2. De ploeg van bondscoach Age Hareide verzekerde zich dankzij de overwinning van promotie naar divisie A.

Jörgensen opende vlak voor rust de score in het Cardiff City Stadium. De spits van Feyenoord schoof de bal bij een snelle counter van de Denen langs doelman Wayne Hennessey.

Martin Braithwaite verdubbelde in de slotfase de marge voor de bezoekers. Gareth Bale bracht kort daarna de spanning nog terug met een doelpunt voor Wales, maar een punt zat er niet meer in voor de thuisploeg.

Twintig minuten voor tijd werd Jörgensen vervangen door Ajacied Kasper Dolberg. Lasse Schöne en Christian Eriksen deden de hele wedstrijd mee bij de Denen.

Denemarken komt door de zege op zeven punten uit drie wedstrijden en kan in groep 4 niet meer ingehaald worden door Wales en Ierland. De Welshmen zijn met zes punten al uitgespeeld en de Ieren staan met slechts één punt uit drie duels laatste.

Johnsen helpt Noorwegen aan punt

In divisie C hielp Björn Johnsen Noorwegen aan een punt in de uitwedstrijd tegen Slovenië: 1-1. De spits van AZ maakte in de slotfase de gelijkmaker voor de Scandinaviërs, die in groep 3 met tien punten aan kop gaan. Bulgarije speelde in dezelfde poule eveneens met 1-1 gelijk bij Cyprus en staat ook op tien punten.

In groep 1 van divisie B leed Oekraïne, dat al zeker is van promotie naar de hoogste divisie, een stevige nederlaag. Het elftal van bondscoach Andriy Shevchenko ging met 4-1 onderuit op bezoek bij Slowakije.

Voormalig FC Groningen-middenvelder Albert Rusnák opende de score voor de Slowaken. Juraj Kucka, Adam Zrefak en Robert Mak maakten de andere treffers voor de thuisploeg. Yevhen Konoplyanka redde de eer namens Oekraïne.

