Het Nederlands elftal heeft vrijdag in De Kuip met 2-0 van wereldkampioen Frankrijk gewonnen. Door de zege is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zeker van handhaving in divisie A van de Nations League en is er zelfs nog kans op groepswinst.

Georginio Wijnaldum zette een sterk Oranje op slag van rust op een 1-0-voorsprong. Ook in de tweede helft was Nederland beter dan Frankrijk en in de slotseconden bepaalde Memphis Depay uit een strafschop de eindstand.

Nederland heeft nu na drie wedstrijden zes punten en dat is er één minder dan Frankrijk, dat aan kop gaat in groep 1.

De Fransen hebben hun vier wedstrijden echter al gespeeld en dus heeft Nederland maandag in Gelsenkirchen genoeg aan een gelijkspel tegen Duitsland - dat nu zeker is van degradatie naar divisie B - voor groepswinst en daarmee een plek in de finaleronde van de Nations League komende zomer.

In die finaleronde strijden de beste vier landen uit divisie A om een ticket voor de play-offs voor het EK van 2020. Oranje kan het EK uiteraard ook halen via de reguliere kwalificatie. Door de zege op Frankrijk is Nederland zeker van een plek in pot 1 bij de loting daarvoor in december.

Oranje start met vijf Eredivisie-spelers

Net als vorige maand in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Duitsland begon Nederland tegen Frankrijk met liefst vijf Eredivisie-spelers, maar van een verschil in klasse met de op papier sterkere wereldkampioen was niets te zien. Sterker, Oranje kreeg de beste kansen in de uitverkochte De Kuip.

Na een minuut moest doelman Hugo Lloris al redding brengen op een schot van Wijnaldum. Niet veel later testte Memphis de keeper met een hard schot en na 25 minuten kreeg de aanvaller Olympique Lyon weer een kans. Het was Ryan Babel die stoorde in de Franse opbouw en de 24-jarige Memphis in stelling bracht, maar die schoot de bal naast.

Ondertussen beperkten de Fransen zich tot verdedigen, loerend op een counter die niet kwam. Na een half uur zette de ploeg van bondscoach Didier Deschamps eindelijk iets aan en dat resulteerde in een paar gevaarlijke momenten. Kylian Mbappé en Benjamin Pavard schoten over en een voorzet van de opstomende linksback Lucas Digne kwam niet bij een Frans hoofd.

Door de missers leek de eerste helft zonder doelpunten te eindigen, maar in de 44e minuut was het alsnog raak voor Nederland. Een voorzet van Frenkie de Jong kwam via een Frans hoofd bij Babel en die kon vrij uithalen. Lloris keerde het schot met zijn voet, maar op de rebound van Wijnaldum was hij kansloos: 1-0.

Memphis stuit tot drie keer toe op Lloris

De voorsprong van Oranje halverwege zorgde er niet voor dat Frankrijk zich direct na rust meer liet gelden. Het was opnieuw Nederland dat het initiatief had en via Babel, die via een Franse verdediger overschoot, gevaar stichtte.

Ook in het vervolg van de tweede helft was de 2-0 veel dichterbij dan de gelijkmaker. De Fransen kregen geen grip op Oranje, dat bij vlagen fraaie aanvallen liet zien. Een kopbal van Virgil van Dijk ging nipt over en niet veel later was het Denzel Dumfries die het Franse doel tot twee keer toe onder vuur nam. Eerst kopte hij uit een voorzet van Daley Blind op Lloris en daarna schoot hij hard op de Franse doelman.

Vervolgens was het Memphis die op jacht ging naar de tweede treffer. Eerst dwong hij Lloris met een harde vrije trap tot een redding en een minuut later ging hij zijn man voorbij, waarna diezelfde Lloris de bal nog net kon keren in de korte hoek.

Een kwartier voor tijd kwam het derde schot van Mempis. Weer was zijn inzet hard, maar opnieuw was het Lloris die de 2-0 voorkwam. Aan de andere kant slaagde Franrijk er niet in grote kansen te creëren en zelfs een Frans slotoffensief bleef uit.

Nederland scoorde nog wel in de absolute slotfase. Na een overtreding van invaller Moussa Sissoko op Frenkie de Jong wees de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor naar de strafschopstip en ging Memphis achter de bal staan. De spits van Oranje klopte Lloris met een 'panenka' (2-0) en maakte een prachtige avond voor het Nederlands elftal zo nog mooier.

