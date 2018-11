Hertha BSC moet het enkele weken zonder Karim Rekik doen. De verdediger heeft bij een oefenduel een spierscheuring in zijn bovenbeen opgelopen, zo bleek vrijdag uit een MRI-scan.

De 23-jarige Rekik liep zijn blessure donderdag op tegen FC Erzgebirge Aue, dat uitkomt op het tweede Duitse niveau. Hij speelde de wedstrijd die in 1-1 eindigde wel uit.

Het wegvallen van basiskracht Rekik is een nieuwe tegenvaller voor Hertha. De huidige nummer acht van de Bundesliga zag onlangs namelijk ook al verdedigers Niklas Stark en Lukas Klünter geblesseerd afhaken.

Rekik is bezig aan zijn tweede seizoen bij Hertha, waar ook landgenoten Javairô Dilrosun en Derrick Luckassen onder contract staan. De Berlijnse club nam hem vorig jaar in de zomer over van Olympique Marseille.

Eerder speelde Rekik, die tot medio 2021 vastligt bij Hertha, voor onder meer PSV. De viervoudig international van het Nederlands elftal kwam ruim een jaar geleden in het oefenduel met Schotland (0-1-winst) voor het laatst in actie namens Oranje.

Hertha is na een sterke start van het Bundesliga-seizoen bezig aan een matige serie, want de club is al vijf competitieduels zonder zege. De ploeg van trainer Pál Dárdai bezet na elf speelronden dus de achtste plek.

