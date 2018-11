Leen Meijaard is vrijdag bij de algemene vergadering van Ajax benoemd tot opvolger van Leo van Wijk als raad van commissarissen (rvc). Van Wijk blijft wel aan als rvc-lid.

De 57-jarige Meijaard, die ervaring heeft in het bedrijfsleven en bij het Ministerie van Financiën, was sinds 14 april 2016 al lid van de raad van commissarissen. Van Wijk was vanaf die datum voorzitter.

De rvc van Ajax bestaat nog altijd uit vijf personen. Naast de nieuwe voorzitter Meijaard en Van Wijk zijn dat Danny Blind, Ernst Ligthart en Peter Mensing.

Bij de vergardering in de Johan Cruijff Arena werd verder Menno Geelen benoemd tot statutair directeur, wat wil zeggen dat hij op commercieel gebied meer verantwoordelijkheid krijgt.

De 36-jarige Geelen werkt al sinds 2010 bij Ajax en was sinds twee jaar titulair commercieel directeur. In die functie had hij nog geen tekenbevoegdheid en was hij ook niet hoofdelijk aansprakelijk voor het commerciële beleid.

Het statutaire directieteam van Ajax bestaat nu uit Edwin van der Sar (voorzitter), Marc Overmars (spelersbeleid), Jeroen Slop (financieel), Rutger Arisz (operationeel) en dus Geelen (commercieel).

