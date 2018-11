Ajax heeft de arbeidsovereenkomst met clubarts Don de Winter beëindigd. De Winter was de behandelend arts van Abdelhak Nouri toen hij in juli 2017 vanwege hartritmestoornissen in elkaar zakte tijdens een oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk.

Ajax-directeur Edwin van der Sar maakte vrijdag op de algemene ledenvergadering van de club bekend dat De Winter niet meer voor Ajax werkt.

De inmiddels 21-jarige Nouri moest op het veld gereanimeerd worden en heeft ernstige en blijvende hersenschade. Hij zal volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.

De Winter voerde de reanimatie van Nouri uit. Daarbij zijn fouten gemaakt, erkende Ajax eind juni. "We zijn onlangs tot nieuwe inzichten gekomen en daaruit blijkt dat de behandeling niet adequaat is geweest", zei Van der Sar destijds.

Clubarts De Winter kreeg daarna vrijaf, maar was toen nog niet op non-actief gezet.

Ajax erkende aansprakelijkheid eerst niet

In eerste instantie erkende Ajax de aansprakelijkheid niet. Nadat de familie van Nouri in juni een arbitragezaak aanspande en een flinke schadevergoeding eiste, wendde de Amsterdamse club zich voor een third opinion tot Douwe Atsma en Martin Schalij, twee hoogleraren in de cardiologie.

Deze specialisten oordeelden dat Nouri geen snelle adequate hulp heeft gekregen. Zij concludeerden dat de behandeling onvoldoende was gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie.

De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen. De behandelaars hadden na het vrijmaken van de ademweg ook een moment van reflectie moeten inlassen, omdat de situatie van Nouri niet verbeterde.