Jeffrey Bruma speelde dit Bundesliga-seizoen nog geen minuut voor VfL Wolfsburg en wil daarom in de winterstop vertrekken bij de Duitse club.

"Ik ben net 27 jaar geworden, ik wil spelen. Als dat niet bij Wolfsburg kan, moeten we kijken naar een oplossing. Als het kan al in de winterstop", aldus de centrale verdediger vrijdag tegenover Kicker.

Bruma, die zelfs nog geen enkele keer tot de wedstrijdselectie behoorde in de competitie, heeft nog een contract tot en met medio 2021 bij Wolfsburg.

"Ik wil graag blijven hier, maar dan moet ik wel een kans krijgen om te spelen. Als dat niet zo is moet ik met de club gaan praten en moeten we eerlijk tegen elkaar zijn. Het heeft geen zin om boos op elkaar te worden, maar we moeten dan wel een oplossing vinden."

De 25-voudig international had al een gesprek met Wolfsburg-trainer Bruno Labbadia over zijn situatie. "Het was een lang en prima gesprek. Hij zei dat ik op mijn kans moest wachten. Ik respecteer zijn mening, maar ik ben het niet met hem eens. Daar ben ik te veel een sportman voor."

Bruma is vijfde keus van Labbadia

Bruma is momenteel de vijfde keus van Labbadia voor de twee plekken centraal in de verdediging. John Anthony Brooks en Marcel Tisserand krijgen daar nu de voorkeur van de trainer, met Robin Knoche en Felix Uduokhai als de belangrijkste vervangers van het centrale duo.

"Het lijkt er niet op dat ik hier nog een kans krijg. Nu ga ik met mijn zaakwaarnemer praten en kijken wat de beste optie is voor de winter of komende zomer. Hopelijk komen we tot een goede oplossing."

Bruma denkt nog niet aan een specifieke club. "Het moet een club zijn die bij mij past en waar ze een speler zoals ik nodig hebben. Het heeft geen zin om naar een club te vertrekken waar ik ook geen speeltijd krijg."

In 2016 kwam Bruma voor 13 miljoen over van PSV. Bruma wist de hooggespannen verwachtingen, mede door een zware knieblessure, niet waar te maken. Hij kwam tot slechts 31 wedstrijden voor de huidige nummer twaalf van de Bundesliga.

