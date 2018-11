Paris Saint-Germain concludeert vrijdag na een intern onderzoek dat het zich niet schuldig heeft gemaakt aan racisme bij het aantrekken van nieuwe jeugdspelers.

De club uit de Franse Ligue 1 bevestigde onlangs formulieren te hebben gebruikt waarop gescoute spelers hun afkomst moesten aangeven.

Zo moesten de jeugdspelers melden of zij Frans, Maghrebijns (Noord-Afrikaanse landen), West-Indisch of Zwart-Afrikaans waren. Het verzamelen van etnische gegevens van personen is in Frankrijk verboden.

Naar verluidt wilde de scoutingafdeling met deze aanpak meer Franse spelers in de jeugdopleiding krijgen en het aantal talenten uit onder meer Afrika en andere niet-Europese landen flink verkleinen.

Roxana Maracineanu, de minister van Sport, zei dat PSG-directeur Jean-Claude Blanc al had beloofd het selectieproces te reorganiseren.

'Dit gaat in tegen waarden PSG'

PSG-directeur Jean Claude Blanc zei vorige week geschokt te zijn over de formulieren. "De genoemde formulieren zijn puur het initiatief van de persoon die de leiding had over de desbetreffende afdeling", aldus de club in een verklaring.

"Dit gaat in tegen de waarden waar wij als club voor staan. Wij selecteren jeugdspelers alleen op kwaliteit en gedrag."