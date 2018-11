Thibaut Courtois was donderdagavond vooral opgelucht na de moeizame 2-0-zege van België op IJsland. De 'Rode Duivels' hebben daardoor zondag tegen Zwitserland aan een punt genoeg om zich voor de finaleronde van de Nations League te plaatsen.

"Het was niet onze beste wedstrijd, maar ook die moet je winnen. We wisten dat ze zo verdedigend zouden spelen", aldus de Belgische doelman Courtois na afloop tegenover Sporza.

Pas na 78 minuten brak Michy Batshuayi de ban voor de 'Rode Duivels'. De spits van Valencia was in de slotfase ook verantwoordelijk voor de tweede treffer.

Courtois: "Onze coach Roberto Martínez zei tijdens de rust dat we rustig moesten blijven en soms de bal door het centrum moesten spelen. Die 1-0 was wel een opluchting."

De Belgen, die zonder de geblesseerden Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku speelden, staan door de overwinning op negen punten uit drie duels.

Zwitserland heeft in groep 2 van divisie A drie punten minder en is zondag de tegenstander in het laatste groepsduel. IJsland verloor alle wedstrijden en speelt bij de volgende editie van de Nations League een divisie lager.

'We verdienen het om in Final Four te staan'

"Tegen Zwitserland zal er meer ruimte voor ons liggen", verwacht Courtois. "Hopelijk kunnen we ons niveau een beetje opkrikken. We willen echt wel naar die Final Four. Het is een soort EK met de beste landen. Als je kan winnen, is dat toch mooi voor het palmares van België. Het is geen EK of WK, maar wel een trofee."

Aanvoerder Vincent Kompany was niet ontevreden over het niveau van zijn ploeg. "Of het beter moet dan vandaag? We hebben met 2-0 gewonnen zonder een aantal van onze sterkste spelers tegen een stugge ploeg. Als we dat daar ook kunnen, ben ik tevreden. Zwitserland zal iets meer aanvallen, dus de wedstrijd zal anders zijn."

"We hebben alles perfect gedaan tot nu toe, dus ik vind ook dat we het verdienen om in die Final Four te staan", vervolgde Kompany. "Zwitserland maakt ook nog kans. We moeten daar rekening mee houden en heel geconcentreerd op het veld staan."

De finaleronde wordt komende zomer van 5 tot 9 juni gespeeld door de vier poulewinnaars van de A-divisie van de Nations League.

