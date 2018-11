Wayne Rooney genoot donderdag met volle teugen van zijn afscheidswedstrijd voor Engeland. De 33-jarige aanvaller, die tegen de Verenigde Staten (3-0-winst) zijn 120e interland speelde, had mooie woorden over voor het publiek en verwacht grote dingen van Harry Kane.

"Het voelde geweldig om hier op Wembley weer voor alle fans te staan", zei Rooney na afloop van het vriendschappelijke duel tegen Engelse media. "Ze hebben mij echt een prachtige afscheidswedstrijd gegeven. Zowel voor mij als mijn familie was het een heel speciale avond."

De aanvaller van D.C. United begon zoals aangekondigd op de bank in Londen en kwam na 58 minuten onder luid applaus het veld in voor Jesse Lingard. Rooney leek zijn afscheidsduel in blessuretijd zelfs te bekronen met een doelpunt, maar doelman Brad Guzan wist zijn lage inzet te keren.

"Als die bal erin was gegaan, was er ongetwijfeld weer een flinke discussie losgebarsten over de geldigheid van het doelpunt", doelde Rooney op de kritiek die ontstond nadat bekend werd dat hij een afscheidswedstrijd zou krijgen.

Diverse oud-spelers, onder wie recordinternational Peter Shilton, zeiden dat de Engelse voetbalbond op deze manier caps uitdeelt als cadeautjes. "Het is dus misschien maar goed dat mijn schot niet resulteerde in een treffer", grapte Rooney.

'Kane gaat mij opvolgen als topscorer aller tijden'

Voor de wedstrijd werd de 120-voudig international al geëerd voor het feit dat hij zich met 53 doelpunten topscorer aller tijden van Engeland mag noemen. Dat Kane degene was die hem de bijbehorende prijs overhandigde, is volgens Rooney geen toeval.

"Ik heb het hem zelf gevraagd, omdat ik zeker weet dat hij mijn doelpuntenrecord gaat breken", verklaarde Rooney, die in 2003 voor Engeland debuteerde en vorig jaar als international stopte. "Ik kijk ernaar uit om de prijs over een jaar of tien aan hem te mogen geven."

De 25-jarige Kane speelde tot dusver 34 interlands en kwam daarin negentien keer tot scoren. De aanvaller van Tottenham Hotspur moet dus nog 35 keer scoren om het record van Rooney over te nemen.

Engeland neemt het zondag, vanzelfsprekend zonder Rooney, voor eigen publiek op tegen Kroatië in de Nations League. De verliezend finalist van het afgelopen WK won donderdag verrassend met 3-2 van Spanje, waardoor alles nog mogelijk is in groep 4 van de A-divisie.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League