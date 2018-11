​Engeland heeft donderdag met 3-0 gewonnen van de Verenigde Staten in de 120e en laatste interland van Wayne Rooney. Duitsland, dat maandag tegen Nederland speelt in de Nations League, boekte eveneens een oefenzege.

Bij Engeland tegen de VS was de ruststand 2-0. Jesse Lingard opende de score in de 26e minuut met een mooi schot en Trent Alexander-Arnold was ongeveer een minuut daarna ook trefzeker. Debutant Callum Wilson bepaalde de eindstand. De 33-jarige Rooney viel in de 58e minuut in en was nog dicht bij een treffer.

In aanloop naar de wedstrijd op Wembley was veel te doen om het afscheid van Rooney. Er was kritiek op het idee van bondscoach Gareth Southgate om de al afgezwaaide topscorer aller tijden een afscheidsinterland te gunnen.

Diverse oud-spelers van Engeland, onder wie recordinternational Peter Shilton, vinden dat de FA op deze manier caps uitdeelt als cadeautjes en vreesden dat het duel geen serieuze test zou worden voor de 'Three Lions'.

Het duel met de VS betekende voor Engeland de voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Kroatië van zondag. De Kroaten waren donderdag met 3-2 te sterk voor Spanje, waardoor Engeland moet winnen om de halve finales te bereiken.

Makkelijke avond voor Duitsland

Duitsland kende in de Red Bull Arena in Leipzig een prettige aanloop naar het Nations League-duel met Oranje. De ploeg van bondscoach Joachim Löw won een oefenwedstrijd tegen Rusland zonder veel problemen met 3-0.

Halverwege had 'die Mannschaft' de eindstand al bereikt door doelpunten van Leroy Sané, Niklas Süle en Serge Gnabry.

Bondscoach Löw gaf bij de Duitsers de voorkeur aan jonge spelers. De gemiddelde leeftijd van het basiselftal was 23,9 jaar. Duitsland startte sinds de Confederations Cup van 2017 niet meer in zo'n jonge samenstelling.

Duitsland en Nederland staan maandag om 20.45 uur tegenover elkaar in Gelsenkirchen. Als Oranje vrijdag in De Kuip niet van Frankrijk wint, staat bij het duel op Duitse bodem handhaving in divisie A op het spel.

