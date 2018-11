België heeft donderdag dankzij een 2-0-zege op IJsland een grote stap gezet naar de finaleronde van de Nations League. Spanje was bij een overwinning zeker geweest van de laatste vier, maar ging met 3-2 ten onder bij Kroatië.

De Belgen kwamen in een mistig Brussel niet al te best voor de dag tegen IJsland, maar na een doelpuntloze eerste helft brak Michy Batshuayi na rust de ban. De spits van Valencia was in de slotfase ook verantwoordelijk voor de tweede treffer.

Door de overwinning komen de Belgen op negen punten uit drie duels. Zwitserland heeft in groep 2 van divisie A drie punten minder en is zondag de tegenstander in het laatste groepsduel. IJsland verloor alle wedstrijden en speelt bij de volgende editie van de Nations League een divisie lager.

Voor een plek in de halve finales van de Nations League heeft België, dat een maand geleden met 1-1 gelijkspeelde tegen Nederland in een oefenduel, op bezoek bij Zwitserland aan een punt genoeg.

Alles ligt nog open in groep 4

In groep 4 wilde Kroatië tegen Spanje revanche voor de pijnlijke 6-0-nederlaag van september en dat lukte. Tin Jedvaj maakte in de absolute slotfase het winnende treffer en bracht de ploeg van captain Luka Modric én de fans daarmee in extase.

Kroatië had al twee keer de leiding genomen door doelpunten van Andrej Kramaric en Jedvaj. De Spanjaarden kwamen tot tweemaal toe terug dankzij Daniel Ceballos en een rake strafschop van Sergio Ramos, maar hadden op de tweede goal van Jedvaj geen antwoord meer.

Het resultaat in Zagreb betekent dat Spanje op zes punten blijft steken. Engeland, dat donderdag het afscheid van Wayne Rooney opluisterde met een 3-0-oefenzege op de Verenigde Staten, volgt met vier punten en dat zijn er net zo veel als de Kroaten.

De drie landen kunnen daardoor allemaal nog door naar de halve finales van de Nations League. Engeland-Kroatië is zondag op Wembley het laatste groepsduel en de winnaar is zeker van de volgende ronde. Bij een gelijkspel gaat Spanje alsnog door.

Bosnië promoveert naar hoogste divisie

Bosnië en Herzegovina pakte, gesteund door veel fanatieke fans, in poule 3 van divisie B een gedenkwaardig punt bij Oostenrijk: 0-0. Door dat resultaat is het land zeker van groepswinst en daarmee promotie naar divisie A.

In groep 2 van divisie C deed Griekenland goede zaken door met 1-0 te winnen van Finland, terwijl Hongarije met 2-0 te sterk was voor Estland. De Finnen leiden ondanks de nederlaag nog met twaalf punten, voor de Grieken (negen), de Hongaren (zeven) en de Esten (één).

Het al van groepswinst verzekerde Georgië kwam in poule 1 van divisie D niet verder dan 1-1 bij Andorra. In diezelfde groep was dat ook de eindstand bij Kazachstan-Letland. In groep 2 werd Luxemburg-Wit-Rusland 0-2, eindigde San Marino-Moldavië in 0-1 en ligt alles nog open.

