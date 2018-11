Franck Ribéry heeft zich donderdag verontschuldigd voor zijn wangedrag jegens een Franse verslaggever. De aanvaller van Bayern München ging de man zaterdag te lijf na de verloren topper tegen Borussia Dortmund (3-2).

De 35-jarige Ribéry was na het duel onderweg van de kleedkamer naar de bus, toen hij verslaggever Patrick Guillou tegenkwam. Guillou wilde de aanvaller iets vragen, maar kreeg volgens diverse getuigen drie klappen en een duw van zijn landgenoot.

Ribéry, die de verslaggever ook zou hebben beledigd, was naar verluidt boos omdat Guillou hem bij een eerdere analyse twee van de drie tegendoelpunten van Bayern had verweten.

"We hebben lang met elkaar gesproken over wat er in Dortmund is gebeurd. Het is fout wat ik heb gedaan", zegt Ribéry donderdag in een video op de site van Bayern. "Ik zat nog vol emotie en heb me verontschuldigd tegenover Patrick en zijn familie. Ik hoop dat we dit nu achter ons kunnen laten."

Ribéry moest naar aanleiding van het incident op het matje komen bij Bayern. Het is vooralsnog niet bekend of de 81-voudig international wordt gestraft door zijn club.

Bayern slechts vijfde in Bundesliga

Ribéry is bezig aan zijn twaalfde seizoen bij Bayern, waar hij nog een contract tot komende zomer heeft. De ervaren aanvaller is niet altijd meer zeker van een basisplaats, maar speelde tegen Dortmund de hele wedstrijd.

Door de nederlaag tegen koploper Dortmund zag Bayern de achterstand op de concurrent oplopen tot zeven punten. De 'Rekordmeister' moet in de Bundesliga als nummer vijf ook Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig en Eintracht Frankfurt voor zich dulden.

Na de interlandperiode staat voor Bayern op zaterdag 24 november de volgende competitiewedstrijd op het programma. De ploeg van trainer Niko Kovac speelt dan thuis tegen Fortuna Düsseldorf, dat voorlaatste staat.

