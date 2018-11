Hoewel Frankrijk vrijdag tegen het Nederlands elftal aan een punt genoeg heeft om de finaleronde van de Nations League te halen, wil bondscoach Didier Deschamps in Rotterdam vol voor de winst gaan met zijn ploeg.

"We weten dat we bij een gelijkspel door zijn, maar we zullen zoals altijd voor de overwinning gaan. Eén punt is niet onze ambitie", zei Deschamps donderdag op zijn perspraatje in De Kuip.

"We zijn echt gemotiveerd, want er staat iets op het spel. Zo'n competitieve sfeer kun je niet creëren in oefenwedstrijden. We willen als wereldkampioen als eerste in de groep eindigen. Die adrenaline is belangrijk."

Deschamps kampt met de nodige personele problemen. De Fransman kan in Rotterdam niet beschikken over onder anderen Paul Pogba, Anthony Martial, Alexandre Lacazette en Benjamin Mendy, die allemaal geblesseerd zijn.

'Frenkie de Jong maakt indruk'

De vijftigjarige Deschamps, die als speler én bondscoach van Frankrijk wereldkampioen werd, is op zijn hoede voor Oranje. De oud-trainer van AS Monaco, Juventus en Olympique Marseille ziet dat de ploeg van collega Ronald Koeman progressie boekt.

"Ze zijn op de goede weg. Koeman past veel jonge spelers in en maakt met zijn ploeg een goede periode door. In onze vorige onderlinge wedstrijd hadden wij de controle, maar kregen we het aan het einde moeilijk", aldus Deschamps.

"Er komt bij Nederland een goede generatie aan. Ik vind het moeilijk om er een speler uit te lichten, al maakt Frenkie de Jong wel indruk met zijn intelligentie, techniek en vermogen iets te creëren."

Nederland-Frankrijk begint vrijdag om 20.45 uur in De Kuip en wordt geleid door scheidsrechter Anthony Taylor uit Engeland. Oranje ontloopt bij een overwinning degradatie uit divisie A.