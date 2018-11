Edwin van der Sar vindt de veranderingen die over twee seizoenen in de Eredivisie worden doorgevoerd niet ver genoeg gaan, zo liet de directeur van Ajax donderdag weten bij de bijeenkomst in stadion Galgenwaard over de zogenoemde 'veranderagenda'.

De uitkomst van vergaderingen met alle Eredivisie-clubs leidde er onder meer toe dat de competitie uit achttien clubs blijft bestaan en dat er voorlopig geen verbod op kunstgras komt.

Van der Sar, die samen met Hans Nijland (FC Groningen), Adriaan Visser (PEC Zwolle) en Jacco Swart (Eredivisie CV) een stuurgroep vormde, denkt niet dat de Eredivisie uitdagender en interessanter wordt voor talentvolle spelers.

"De andere competitie-opzet die we voor ogen hadden, zou voor veel clubs, spelers en fans aantrekkelijker zijn", aldus de oud-doelman van Oranje. "Ook als je het hebt over het creëren van meer weerstand. Maar er zijn achttien clubs en we zijn er op dat punt niet uitgekomen."

Topclubs volgen wijzigingen nauwgezet

Ajax en de andere topclubs houden het effect van de veranderingen die worden doorgevoerd goed in de gaten. "Er zijn nu enkele maatregelen genomen waar een aantal clubs mee geholpen is", aldus Van der Sar.

"Het is niet voor iedereen ideaal. Dat geeft ook helemaal niet. We stoppen ook niet. Over een bepaalde periode gaan we met frisse moed kijken of deze maatregelen soelaas bieden. Zo niet, gaan we verder."

De Eredivisie-clubs zijn al lange tijd met elkaar in gesprek over veranderingen om het Nederlandse voetbal op een hoger niveau te krijgen.

In Eredivisie stemden alleen Heracles en Emmen tegen

Van de achttien clubs uit de Eredivisie stemden alleen Heracles Almelo en FC Emmen tegen de plannen die de Eredivisie CV wél zal doorvoeren. De andere zestien clubs gingen akkoord. Daarmee was de vereiste tweederdemeerderheid bereikt.

Het pakket aan maatregelen is niet heel ingrijpend. Mogelijk komt er een wijziging in de promotie/degradatieregeling en clubs die niet op kunstgras spelen, krijgen over twee seizoenen een bonus van maximaal 350.000 euro. Heracles en Emmen spelen beide op kunstgras.

Emmen stelt in een verklaring niet akkoord te zijn gegaan vanwege een extra eis. Het gaat om de verplichte deelname van vier belofteteams in de Eerste Divisie. Nu zijn dat Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong FC Utrecht.

"FC Emmen vond principieel dat zij als Eredivisie-club hier niet over kon beslissen. Daarom heeft de club in de uiteindelijke stemming tegengestemd", meldt de club.