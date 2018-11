Vanaf het seizoen 2019/2020 is er ook een VAR in de Premier League. De clubs uit de hoogste Engelse competitie hebben donderdag een akkoord bereikt over de invoering van de videoarbiter bij alle wedstrijden.

Nu er groen licht is moet de FIFA nog wel akkoord gaan, maar dat lijkt een formaliteit. Belangrijk punt daarbij is dat beslissingen van de VAR op een goede manier worden gecommuniceerd naar de toeschouwers in het stadion.

De Premier League is nu nog een de enige grote nationale competitie zonder VAR, al wordt er wel al getest zonder dat dat invloed heeft op het spel. Die tests zullen de rest van het seizoen doorgaan.

Behalve in de Premier League is nu ook in de Europa League en Champions League nog geen VAR, maar ook daar zal in die in volgend seizoen zijn intrede doen, zo werd in september besloten.

In de Eredivisie wordt als sinds de start van dit seizoen gebruikt gemaakt van de VAR. Ook in topcompetities als de Spaanse Primera Division, de Italiaanse Serie A, de Duitse Bundesliga en de Franse Ligue 1 wordt al langer een beroep gedaan op de VAR.