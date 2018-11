Voorlopig komt er geen verbod op kunstgras in de Eredivisie. Het is de huidige achttien clubs donderdag in Zeist niet gelukt een akkoord te bereiken. Ook wordt de competitie niet ingekrompen van achttien naar zestien ploegen.

Kunstgras in de Eredivisie is al langer een heikel punt. Nadat Heracles Almelo in 2005 de primeur had, spelen inmiddels zes clubs op kunstgras. Naast Heracles zijn dat PEC Zwolle, Excelsior, VVV-Venlo, ADO Den Haag en FC Emmen.

Om die clubs te stimuleren om over te stappen, is wel besloten dat ploegen voortaan een bonus krijgen als ze op natuurgras spelen. Het bedrag kan per seizoen per club oplopen tot maximaal 350.000 euro.

"Als je dat relateert aan de 500.000 euro die clubs gemiddeld kwijt zijn voor de overstap van kunstgras naar natuurgras, dan is dit een meer dan serieuze impuls en prikkel om clubs ertoe te bewegen over te stappen op natuurgras", aldus Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, na afloop van de vergadering van de Eredivisie-clubs over door te voeren veranderingen om het voetbal in Nederland op een hoger niveau te krijgen.

De bonus is afkomstig van de zogenoemde solidariteitsgelden. Dat is 5 procent van de UEFA-inkomsten van Europees spelende Eredivisie-clubs en dat werd eerder evenredig verdeeld over de niet in Europa spelende Eredivisie-clubs. 15 procent van dat bedrag gaat voortaan naar de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Het geld is mede bedoeld voor hun jeugdopleidingen.

Ook geen akkoord over kleinere Eredivisie

De Eredivisie-clubs zijn al lange tijd met elkaar in gesprek over veranderingen om het Nederlandse voetbal op een hoger niveau te krijgen. Over de inkrimping van de Eredivisie naar zestien clubs bleef een akkoord dus uit.

"Er is geen benodigde meerderheid", vertelde Swart. "We gaan wel enkele veranderingen doorvoeren met als doel dat de beste teams in de Eredivisie spelen."

Een van de uitgangspunten is dat voortaan twee clubs rechtstreeks uit de Eredivisie degraderen en dat er dus ook twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie direct promoveren. Dat is vooralsnog alleen een voornemen.

In Europa actieve clubs krijgen ronde vrijaf in bekertoernooi

Over andere zaken zijn wel harde afspraken gemaakt. De Eredivisie-clubs die zich plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League of de Europa League mogen bijvoorbeeld vanaf het seizoen 2020/2021 een ronde later aan het TOTO KNVB-bekertoernooi beginnen.

Door de Nederlandse topclubs een ronde vrijaf te geven, kunnen ze zich beter voorbereiden op de groepswedstrijden in de Europese competities in september.

PSV en Ajax, die dit seizoen actief zijn in de Champions League, stroomden dit seizoen in toen nog 64 clubs actief waren. Over twee seizoenen wordt dat dus in de ronde waarin nog 32 clubs over zijn.

Van de achttien clubs uit de Eredivisie hebben alleen Heracles Almelo en FC Emmen tegen de plannen gestemd die de Eredivisie CV vanaf het seizoen 2020/2021 wilde invoeren. De andere zestien clubs gingen akkoord. Daarmee was de vereiste tweederdemeerderheid bereikt.