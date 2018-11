De kans is groot dat Erwin Koeman definitief aan mag blijven als hoofdcoach van Fenerbahçe. Technisch directeur Damien Comolli is tevreden over de manier waarop de Nederlander als interim-trainer te werk gaat.

"De aanpak van Erwin is positief en de resultaten zijn goed. We hebben onlangs met Erwin gesproken en hem verteld dat we graag met hem verder willen", zegt Comolli donderdag in Turkse media.

De 57-jarige Koeman nam eind oktober het stokje over van de ontslagen Phillip Cocu. De voormalige coach van PSV moest het veld ruimen door de teleurstellende seizoensstart van Fenerbahçe, dat in de competitie momenteel de dertiende plek bezet.

Onder de leiding van interim-trainer Koeman speelde de geplaagde Turkse topclub met 2-2 gelijk tegen rivaal Galatasaray en werd met 2-0 gewonnen van Anderlecht (Europa League) en Alanyaspor.

"Eerder dit seizoen presteerden we ook goed in sommige wedstrijden, maar was er geen continuïteit. Als we naar de laatste drie wedstrijden kijken, zien we wél continuïteit en consistentie in het team", aldus de 45-jarige Comolli.

Mocht Koeman definitief aanblijven, dan begint hij aan zijn eerste klus als hoofdtrainer bij een buitenlandse club. De voormalige coach van RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht en FC Eindhoven was bij Southampton en Everton wel assistent van zijn broer Ronald Koeman. Tussen 2008 en 2010 fungeerde hij bovendien als bondscoach van Hongarije.

Fenerbahçe vervolgt de competitie op 25 november met een uitwedstrijd tegen Trabzonspor, de nummer tien van Turkije. Vier dagen later staat het Europa League-duel met Dinamo Zagreb op het programma.

