Ronald Koeman denkt dat het spel van de Fransen nog beter tot zijn recht komt in een uitwedstrijd tegen het Nederlands elftal. De bondscoach waarschuwt daarom zijn ploeg, die in september de heenwedstrijd in de Nations League met 2-1 verloor in Parijs.

"Het wordt voor ons vrijdag in De Kuip misschien nog moeilijker dan in Parijs", zei Koeman donderdag op een persconferentie in Zeist. "Wij willen zeker thuis altijd aanvallend beginnen, maar de Fransen spelen vanuit een compacte organisatie met in de aanval de meeste kwaliteit. Met snelle counters kunnen ze nu nog gevaarlijker zijn."

In Parijs werd Nederland in de openingsfase weggespeeld door de regerend wereldkampioen, maar na rust kreeg de ploeg van Koeman kansen en maakte Ryan Babel gelijk. Door een goal van Olivier Giroud wonnen 'Les Bleus' alsnog, maar het duel in het Stade de France heeft Oranje volgens de bondscoach wel goed gedaan.

"Soms is een land veel beter en moet je terugzakken, zoals in de eerste helft in Parijs. Maar de tweede helft heeft de spelers het vertrouwen gegeven dat ze kunnen wedijveren met de absolute top."

Toch benadrukte Koeman ook dat Oranje er nog lang niet is. "We hebben een jong team, met vijf of zes spelers uit de Eredivisie. Dat team heeft meer ervaring nodig en dat krijgen ze nu door de wedstrijden in de Nations League. Maar we zetten pas echt een stap als we ons plaatsen voor het EK 2020."

'Het team heeft meer ervaring nodig'

Georginio Wijnaldum schoof ook aan op de persconferentie. De middenvelder van Liverpool vertelde dat de sfeer binnen Oranje goed is, mede doordat de resultaten onder Koeman beter zijn. "We zijn closer met elkaar dan in eerdere jaren. Iedereen gaat goed met elkaar om. We zijn echt een team, al wordt de sfeer vanzelf beter als je wint."

De 51-voudig international merkt ook dat de sfeer rond Oranje beter is geworden. "Het is rustig en daar hebben we met goed voetbal en goede resultaten zelf voor gezorgd. Morgen tegen Frankrijk gaan we er weer alles aan doen om het rustig te houden, want ik ben me ervan bewust dat het zo kan omslaan."

Nederland tegen Frankrijk begint vrijdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Engelse arbiter Anthony Taylor. Maandag sluit Nederland de groepsfase van de Nations League af met een bezoek aan Duitsland in Gelsenkirchen en ook dan is de aftrap om 20.45 uur.

Alle spelers fit bij Oranje

Koeman, die beschikt over een fitte selectie van 24 spelers, liet al eerder doorschemeren dat hij tegen de Fransen veel spelers gaat opstellen uit zijn succesvolle basisploeg van het thuisduel van vorige maand met Duitsland (3-0 winst).

Doelman Jasper Cillessen vormde toen een defensie met Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Daley Blind. Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong waren de middenvelders en voorin startten Memphis Depay, Steven Bergwijn en Ryan Babel.

Frankrijk heeft wel de nodige personele problemen. Paul Pogba, Anthony Martial, Alexandre Lacazette en Benjamin Mendy hebben zich vanwege blessures afgemeld bij bondscoach Didier Deschamps.