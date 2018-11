Op basis van de resultaten uit het verleden lijkt het een enorm voordeel voor Oranje dat de Nations League-wedstrijd vrijdag tegen Frankrijk in De Kuip gespeeld wordt. Nederland heeft de laatste veertien interlands in het Rotterdamse stadion namelijk gewonnen.

De laatste keer dat Oranje niet won in De Kuip was in maart 2007, toen het EK-kwalificatieduel met Roemenië in 0-0 eindigde. Sindsdien werden Ghana (twee keer), Luxemburg (twee keer), Oekraïne, Wales, IJsland, Noorwegen, Finland, Moldavië, Slowakije, Andorra, Wit-Rusland en Ivoorkust verslagen.

Voor de laatste nederlaag in De Kuip moeten we zelfs achttien jaar terug in de tijd. In oktober 2000 was Portugal in een WK-kwalificatiewedstrijd met 0-2 te sterk voor het Oranje van toenmalig bondscoach Louis van Gaal.

De vorige keer dat Frankrijk tegen Oranje in De Kuip speelde was in maart 2004 en toen werd het 0-0. De Fransen wonnen maar één keer in Rotterdam en dat was een oefenduel in 1982. Door Franse goals van Patrick Battiston en Michel Platini en een treffer van Simon Tahamata voor Nederland werd het 1-2.

Frankrijk laatste jaren oppermachtig tegen Oranje

Tegenover de uitstekende cijfers van Oranje in De Kuip staat dat Frankrijk de afgelopen jaren weinig problemen kende met Nederland. De laatste vijf confrontaties werden allemaal gewonnen door de Fransen, waaronder de pijnlijke 4-0 in augustus 2017 in het Stade de France. In september 2018 wonnen de Fransen in Parijs met 2-1.

Ook tegen andere landen presteert Frankrijk de afgelopen maanden uitstekend. Mede door de wereldtitel van afgelopen zomer zijn 'Les Bleus' al vijftien wedstrijden op rij ongeslagen en dat is de langste reeks wereldwijd.

Oranje kan het eerste land worden dat Frankrijk verslaat sinds Colombia op 23 maart van dit jaar met 2-3 zegevierde in het Stade de France.

Nederland tegen Frankrijk begint vrijdag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. Maandag sluit Nederland de groepsfase van de Nations League af met een bezoek aan Duitsland in Gelsenkirchen en ook dan is de aftrap om 20.45 uur.