Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft zijn verontwaardiging uitgesproken over het feit dat Wayne Rooney zijn eigen afscheidswedstrijd moet verdedigen. De 119-voudig international speelt donderdag tegen de Verenigde Staten zijn laatste duel voor 'The Three Lions'.

Southgate liet vorige week al blijken verbaasd te zijn over de ophef die ontstond toen bekend werd dat Rooney een afscheidsduel krijgt. Diverse oud-spelers van Engeland, onder wie recordinternational Peter Shilton, vinden dat de de Engelse voetbalbond op deze manier caps uitdeelt als cadeautjes.

De 33-jarige Rooney kreeg deze week van de Britse pers vragen over de kritiek, tot afgrijzen van Southgate. "Het is teleurstellend te zien dat hij zijn eigen afscheidswedstrijd moet verdedigen", zei de bondscoach woensdagavond op zijn persconferentie.

"Op dat punt zijn we nu beland. Het belangrijkste is dat de selectie waardeert wat Wayne voor het land heeft gedaan. Het is ontzettend moeilijk om de speler te zijn van wie elke keer het meest wordt verwacht. Blijkbaar zijn er maar heel weinig mensen op de wereld die zich daar iets bij voor kunnen stellen."

Rooney begint op bank en krijgt aanvoerdersband

Southgate is van mening dat Rooney, die in november 2016 zijn laatste wedstrijd voor Engeland speelde, kan terugkijken op een mooie interlandloopbaan. De aanvaller van D.C. United is met 53 doelpunten topscorer aller tijden van Engeland, maar wist zijn land nooit aan succes op een eindtoernooi te helpen.

"Ik weet dat Wayne baalt dat het team in zijn periode niet zo ver is gekomen als hij had gehoopt", zegt Southgate. "Maar als je kijkt naar zijn goede wedstrijden en doelpunten op de momenten dat het moest, dan kun je gerust van een ongelooflijke carrière spreken."

Het is nog niet bekend hoeveel speelminuten Rooney donderdagavond op Wembley krijgt tegen de VS, al is wel duidelijk dat hij de vriendschappelijke interland (aftrap 21.00 uur) op de bank begint. De oud-speler van Everton en Manchester United krijgt bij zijn invalbeurt de aanvoerdersband om en mag bovendien met rugnummer 10 spelen.

Southgate wilde verder niet veel kwijt over de manier waarop Rooney geëerd gaat worden door de spelers en staf van Engeland. "Ik denk wel dat hij een erehaag krijgt. Het wordt in ieder geval een belangrijke avond voor Wayne en we willen het heel speciaal voor hem maken."