De technische staf van Vitesse wordt in de tweede seizoenshelft uitgebreid met tweelingbroers Aleksei en Vasili Berezutski. De oud-internationals van Rusland beginnen in januari met een stage en gaan daarna aan de slag als assistent van trainer Leonid Slutsky.

Volgens technisch directeur Marc van Hintum is de komst van de Russische broers, die afgelopen zomer een punt achter hun loopbaan zetten, een vriendendienst van Slutsky. De Vitesse-coach werkte tussen 2009 en 2016 bij CSKA Moskou met de verdedigers samen.

"We krijgen zo een brede staf, maar dat is Slutsky gewend in Rusland", zegt Van Hintum donderdag in gesprek met De Gelderlander. "De broers zullen als linietrainers worden ingezet."

De 36-jarige Aleksei Berezutski speelde sinds 2001 voor CSKA Moskou en kwam tot 480 officiële wedstrijden voor de Russische topclub. Vasili Berezutski begon in 2002 bij CSKA en heeft 510 duels (alle competities) voor de zesvoudig kampioen van Rusland op zijn naam staan.

Technische staf blijft verder intact

De broers waren ook jarenlang een vaste waarde in het Russische elftal. Vasili kwam 101 keer in actie voor de nationale ploeg en was actief op het WK 2014 en de EK's van 2008 en 2016. Aleksei speelde 58 interlands en deed alleen aan de EK's van 2012 en 2016 mee.

De komst van de twee Russen zorgt niet voor mutaties in de huidige technische staf van Vitesse, die bestaat uit Raimond van der Gouw, Edward Sturing, Nicky Hofs en de Rus Oleg Yarovinsky.

Vitesse kan terugkijken op een redelijke seizoensstart. De Arnhemmers staan na twaalf wedstrijden op de zevende plek in de Eredivisie met achttien punten. De ploeg van Slutsky vervolgt de competitie op zondag 25 november met een uitwedstrijd tegen Willem II.

