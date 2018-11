Jürgen Locadia hoopt dat hij in de winterse transferperiode kan vertrekken bij Brighton & Hove Albion. De 25-jarige spits baalt dat hij amper aan spelen toekomt bij de Premier League-club.

"Deze situatie doet gewoon pijn", zegt Locadia donderdag in gesprek met De Telegraaf. "Voor mijn gevoel heb ik nooit de kans gekregen om te laten zien wat ik waard ben."

"Ik probeer positief te blijven, maar ik word ook ouder. Ik ben nu op een leeftijd dat ik wekelijks moet spelen. Bij Brighton heb ik niet het idee dat mijn situatie snel zal veranderen. Ik denk dat de winter een mooi moment is om na te denken of dit nog goed voor mij is."

Brighton betaalde in januari van dit jaar liefst 17 miljoen euro om Locadia bij PSV los te weken, maar de aanvaller moet het bij 'The Seagulls' vooral doen met een rol als invaller. Hij speelde in bijna een jaar tijd slechts veertien competitieduels en kwam daarin één keer tot scoren.

Locadia wil niet naar club uit Championship

Volgens Locadia kon hij afgelopen zomer al vertrekken bij Brighton, waar hij nog tot medio 2022 onder contract staat. De Emmenaar wilde eerst afwachten of hij in de eerste helft van het huidige seizoen meer speeltijd zou krijgen, maar hij kwam in de Premier League slechts 207 minuten in actie.

"Ik train superhard en ben topfit, maar moet het vooral in invalbeurten van tien minuten laten zien. Dat is echt heel moeilijk", zegt Locadia, die tussen 2011 en 2018 176 officiële wedstrijden voor PSV speelde.

"Ik respecteer Brighton, maar ik hoop dat ze mij in deze situatie ook respecteren. Ik wil voor het hoogst haalbare gaan en niet verhuurd worden aan een club in het Championship. Ik hoop op een club in Spanje of Duitsland."

In tegenstelling tot Locadia is de momenteel geblesseerde Davy Pröpper normaal gesproken wel van een basisplaats verzekerd bij Brighton. De ploeg van trainer Chris Hughton staat na twaalf wedstrijden met veertien punten op de twaalfde plek in de Premier League.

