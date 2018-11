Het Zwitsers elftal heeft zich woensdag in een oefenduel met Qatar voor schut gezet. In Lugano werd met 0-1 verloren van het Aziatische land, dat in 2022 het WK organiseert.

Zwitserland is de huidige nummer acht van de wereld, terwijl Qatar liefst 88 plaatsen lager op de FIFA-ranking staat.

Akram Afif, die onder contract staat bij Villarreal, maar wordt verhuurd aan het Qatarese Al Sadd, maakte in de slotfase het enige doelpunt van de wedstrijd. Het duel stond onder leiding van Kevin Blom.

De Zwitsers begonnen niet in hun sterkste opstelling aan het oefenduel. Zo zat onder anderen Liverpool-aanvaller Xherdan Shaqiri op de bank. Hij viel in de tweede helft nog wel in.

Zwitsers speelt zondag tegen België

Zwitserland speelt zondag in de Nations League tegen België. Na drie duels staat de equipe van bondscoach Vladimir Petkovic op zes punten. De Belgen hebben evenveel punten, maar een duel minder gespeeld.

Qatar deed nog nooit mee aan het WK, maar is over vier jaar wel organisator. Het toernooi wordt vanwege de extreme hitte in het Arabische land voor het eerst in de historie in de herfst afgewerkt.