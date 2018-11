De Duitse bondscoach Joachim Löw weet dat zijn ploeg handhaving op het hoogst niveau van de Nations League niet in eigen hand heeft.

Als Oranje namelijk vrijdag van Frankrijk wint, dalen de Duitsers af naar het tweede niveau. Bij een gelijkspel of een zege van de Fransen, kan Duitsland degradatie nog voorkomen als de ploeg maandag in Gelsenkirchen van Nederland wint.

"Maar als wij degraderen is dat niet het einde van de wereld. Dat zullen we moeten accepteren", zei de 58-jarige trainer woensdag op een persconferentie. Zijn ploeg speelt donderdag in Leipzig een oefenwedstrijd tegen Rusland.

"We moeten ook niet te veel waarde hechten aan de Nations League", vervolgde de bondscoach, die weet dat er bij het nieuwe landentoernooi tickets voor het EK 2020 zijn te verdienen. "Mochten we degraderen, dan verleggen we onze aandacht naar de kwalificatiecyclus voor dat toernooi."

Meespelen Reus tegen Oranje onzeker

Tegen de Russen ontbreken Julian Draxler en Marco Reus. Waar Draxler tegen Oranje in principe inzetbaar is, is dat voor Reus nog de vraag. De aanvoerder van Borussia Dortmund heeft een kneuzing in zijn enkel.

De aanvaller traint in aanloop naar de interland individueel. Zo werkt hij donderdag een looptraining af. "Daarna bekijken we het van dag tot dag", zei Löw.

Manuel Neuer keept beide wedstrijden. De aanvalslinie van de Duitsers tegen Rusland ziet er hetzelfde uit als een maand geleden in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Frankrijk in de Nations League.

Löw houdt vertrouwen in Timo Werner, Leroy Sané en Serge Gnabry. "Die drie voorin hebben het goed gedaan. Het is de bedoeling daaraan vast te houden", zei de bondscoach, die eerder in de Nations League in Amsterdam met 3-0 van Oranje verloor.

