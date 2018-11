De rode kaart die Wesley Sneijder vorige week kreeg blijft zonder gevolgen. Zijn club Al Gharafa SC meldt dat de kaart geseponeerd is.

Sneijder werd vorige week donderdag in de wedstrijd tussen Qatar SC en Al Kharafa (0-2 door twee treffers van Sneijder) in de slotfase uit het veld gestuurd. De scheidsrechter oordeelde dat de 34-jarige middenvelder een overtreding maakte in duel met de doelman.

Sneijder kreeg direct rood, hoewel er van een overtreding geen sprake leek. Dat oordeelde de tuchtcommissie van de Qatarese bond woensdag ook, waarna de rode kaart geseponeerd werd.

Sneijder liep na zijn rode kaart woedend het veld af en riep dat hij nooit meer in Qatar wilde spelen. De recordinternational (134 interlands) schreef niet veel later op Twitter dat hij "in de hitte van het moment had gereageerd op een onterechte rode kaart" en dat hij nog altijd genoot van het leven in Qatar.

Sneijder maakte dit seizoen zeven treffers

Doordat hij een schorsing ontloopt, kan de middenvelder op 24 november gewoon meespelen als Al Gharafa op bezoek gaat bij Al Sailiya. In de Star League staat de club van Sneijder op de zesde plek.

Sneijder maakte dit seizoen al zeven treffers in de Qatarese competitie, vier van die doelpunten maakte hij vanaf de strafschopstip.

Eerder dit seizoen nam Sneijder bij de interland tegen Peru afscheid van Oranje. De geboren Utrechter speelt sinds januari in Qatar. Zijn contract bij Al Gharafa loopt komende zomer af.