De beroepscommissie van de KNVB heeft woensdag vastgehouden aan de vier duels schorsing (waarvan één voorwaardelijk) die Roel Janssen van VVV-Venlo kreeg opgelegd voor zijn overtreding op Alexander Bannink van FC Emmen eind vorige maand.

De straf staat gelijk aan het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal en de uitspraak van de tuchtcommissie. Janssen accepteerde het voorstel niet en ging tegen de uitspraak van de tuchtcommissie in beroep.

De 28-jarige verdediger kreeg op 26 oktober in de uitwedstrijd tegen Emmen (1-1), door ingrijpen van de VAR, een directe rode kaart nadat hij Emmen-aanvaller Bannink ogenschijnlijk zonder opzet in zijn kruis trapte. Bannink werd zo hard geraakt dat hij de wedstrijd niet kon afmaken en er vier hechtingen nodig waren.

Manager voetbal Stan Valckx noemt de straf "buiten proportioneel". "Vergelijkbare overtredingen, of zelfs veel ernstiger en bewuste overtredingen, worden met een gele kaart afgedaan, zelfs na beoordeling door de VAR, en dat wordt dan achteraf door mensen van de KNVB goedgepraat in de media. Het lijkt me logisch dat ik daar niet blij mee ben. Een straf voor Roel is op zijn plaats, maar dit is onrechtvaardig."

Janssen deed op 31 oktober niet mee in de TOTO KNVB-bekerwedstrijd tegen AZ (2-0 verlies) en heeft zodoende al één wedstrijd van zijn straf uitgezeten. Hij moet ook de competitieduels met AZ (25 november, thuis) en Heracles Almelo (2 december, uit) aan zich voorbij laten gaan.

Op de bekeruitschakeling na, is VVV aan een uitstekend seizoen bezig. De ploeg van trainer Maurice Steijn staat na elf wedstrijden - Feyenoord-VVV ging onlangs niet door vanwege uitgevallen lichtmasten - op de vijfde plek met achttien punten.

