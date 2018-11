Scheidsrechter Anthony Taylor leidt vrijdagavond het duel tussen het Nederlands elftal en wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. De Engelsman krijgt in een uitverkochte Kuip hulp van grensrechters Gary Beswick en Adam Nunn.

Stuart Attwell en Martin Atkinson, eveneens afkomstig uit Engeland, bewaken de doellijn en hun landgenoot Lee Betts zal als vierde official optreden.

De veertigjarige Taylor geldt als een toparbiter in Engeland. Afgelopen weekend floot hij nog de derby tussen Manchester City en Manchester United (3-1).

Taylor leidde Oranje eenmaal eerder: twee jaar geleden tijdens een gewonnen duel met Luxemburg (3-1) in de kwalificatiecyclus voor het WK in Rusland. Eerder dit seizoen floot hij in Eindhoven de wedstrijd tussen PSV en BATE Borisov (3-0) in de voorronde van de Champions League.

Oranje al 23 duels ongeslagen in De Kuip

Oranje is de laatste jaren nagenoeg onverslaanbaar in De Kuip, ook omdat het de sterkste tegenstanders vaak in de Johan Cruijff ArenA ontving. Met achttien overwinningen en vijf gelijkspellen is Oranje al 23 interlands op rij zonder nederlaag in Rotterdam.

De laatste veertien interlands in het stadion van Feyenoord werden zelfs gewonnen en daarbij werd elf keer de nul gehouden. Het Nederlands elftal heeft slechts 1 van de laatste 34 interlands in De Kuip verloren. Dat gebeurde op 11 oktober 2000 tegen Portugal (0-2).

De indrukwekkende cijfers in De Kuip zijn een steun in de rug voor Oranje voor de confrontatie met Frankrijk. Sinds de fraaie zege op het EK van 2008 in Zwitserland en Oostenrijk (4-1) verloor Nederland vier keer op rij van de regerend wereldkampioen. Alleen tussen 1907 en 1912 had Oranje tegen Engeland een slechtere reeks met zes nederlagen op rij tegen een specifieke tegenstander.

De Franse bondscoach Didier Deschamps keert voor het eerst in achttien jaar terug in De Kuip. Hij mocht in 2000 als aanvoerder van de Franse ploeg de beker in ontvangst nemen na de gewonnen EK-finale tegen Italië (2-1 na verlenging).

Nederland-Frankrijk begint om 20.45 uur. Op maandag speelt Oranje op hetzelfde tijdstip in Gelsenkirchen tegen Duitsland.

Makkelie fluit Italië-Portugal

Danny Makkelie leidt zaterdag het duel tussen Italië en Portugal in Milaan. De arbiter wordt in Stadio Guiseppe Meazza geassisteerd door assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra.

Erwin Zeinstra fungeert als vierde official, terwijl Kevin Blom en Pol van Boekel als respectievelijk vijfde en zesde official optreden.

Portugal heeft in groep 3 van de Nations League de leiding na twee gewonnen duels. De Italianen volgen met vier punten uit drie wedstrijden.

