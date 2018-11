Fulham heeft Claudio Ranieri woensdag aangesteld als trainer. De voormalige coach van Leicester City volgt Slavisa Jokanovic op, die na de teleurstellende seizoensstart het veld moet ruimen bij de hekkensluiter in de Premier League.

De 67-jarige Ranieri heeft een meerjarig contract getekend bij Fulham, zo meldt de club in een verklaring. Voor de Italiaan word het zijn derde klus in Engeland nadat hij eerder trainer was van Chelsea (2000-2004) en dus Leicester City.

Als coach van Leicester zorgde Ranieri in 2016 voor een daverende verrassing door met 'The Foxes' de landstitel te veroveren. Het seizoen daarop verliep teleurstellend voor Leicester, waarna Ranieri in februari 2017 werd ontslagen.

"Het is een eer om bij een fantastische club als Fulham aan de slag te gaan", zegt Ranieri, die in het seizoen 2017/2018 trainer was van FC Nantes. "De positie op de ranglijst doet geen recht aan het talent in de selectie. Fulham moet tot meer in staat zijn dan puur te overleven in de Premier League."

'The Cottagers' promoveerden vorig seizoen naar de Premier League, maar doen het vooralsnog teleurstellend op het hoogste niveau. Fulham staat onderaan met vijf punten uit twaalf wedstrijden.