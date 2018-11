Fulham heeft Claudio Ranieri woensdag aangesteld als trainer. De voormalige coach van Leicester City volgt Slavisa Jokanovic op, die na de teleurstellende seizoensstart het veld moet ruimen bij de hekkensluiter in de Premier League.

De 67-jarige Ranieri heeft een meerjarig contract getekend bij Fulham, zo meldt de club in een verklaring. Voor de Italiaan wordt het zijn derde klus in Engeland, nadat hij eerder trainer was van Chelsea (2000-2004) en Leicester City.

Als coach van Leicester zorgde Ranieri in 2016 voor een daverende verrassing door met 'The Foxes' de landstitel te veroveren. Het seizoen daarop verliep teleurstellend voor Leicester, met het ontslag van Ranieri in februari 2017 als gevolg.

"Het is een eer om bij een fantastische club als Fulham aan de slag te gaan", zegt Ranieri, die in het seizoen 2017/2018 trainer was van FC Nantes en eerder in zijn loopbaan bij onder meer Internazionale, Juventus, Napoli, AS Roma, AS Monaco en Atlético Madrid werkte.

"De positie op de ranglijst doet geen recht aan het talent in de selectie. Fulham moet tot meer in staat zijn dan alleen voor lijfsbehoud in de Premier League te strijden. Dat hoop ik zo snel mogelijk te laten zien."

'Ranieri is risicovrije keuze voor Fulham'

Fulham-eigenaar Shahid Khan is trots dat hij erin is geslaagd om Ranieri aan te stellen als vervanger van Jokanovic. De Serviër was tussen 2015 en 2018 coach van Fulham en stond eerder in zijn loopbaan voor de groep van onder meer Levski Sofia, Watford en Maccabi Tel Aviv.

"Claudio is een risicovrije keuze, want hij is gemaakt voor de Premier League", vindt Khan. "Zijn werk bij Leicester City is legendarisch en hij is precies wat we nodig hebben op dit moment. Het is geweldig dat we iemand naar Fulham kunnen halen die zoveel ervaring heeft bij grote clubs."

De Londense club dwong vorig seizoen in de play-offs promotie naar de Premier League af, maar presteert vooralsnog teleurstellend op het hoogste niveau. 'The Cottagers' staan onderaan met vijf punten uit twaalf wedstrijden. Nummer negentien Huddersfield Town heeft twee punten meer.

De eerste competitiewedstrijd van Fulham onder Ranieri is op zaterdag 24 november. De hekkensluiter speelt dan op Craven Cottage tegen concurrent Southampton, met acht punten de nummer zeventien in de Premier League.

Met Timothy Fosu-Mensah heeft Fulham een Oranje-international in de selectie. De twintigjarige verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Manchester United.

