Eljero Elia wil volgend seizoen graag weer bij Feyenoord spelen. De 31-jarige aanvaller hoopt eerst het seizoen in Turkije succesvol af te sluiten.

"Nu wil ik kampioen worden met Istanbul Basaksehir en dan terug naar Feyenoord om daar ook wéér kampioen te worden en Nederland nog een keer de echte Eljero Elia te laten zien", zegt hij woensdag tegen VI.

Elia heeft in Istanboel nog een contract tot het einde van het seizoen, al heeft de club wel een optie om dat te verlengen.

De vleugelaanvaller nam in de zomer van 2017 na twee seizoenen afscheid van Feyenoord, kort nadat hij met de Rotterdamse club de landstitel had veroverd. Het was het eerste kampioenschap voor Feyenoord in achttien jaar.

"Ik koester het moment, maar ik denk gewoon niet in hoogtepunten", zegt Elia. Met negen treffers en acht assists had hij een aanzienlijk aandeel in het kampioenschap.

In Turkije greep Elia vorig seizoen net naast de landstitel. Basaksehir werd derde op drie punten achterstand van kampioen Galatasaray. Elia was in 24 duels goed voor vijf treffers.

Basaksehir is koploper in Turkije

De oud-speler van ADO Den Haag, FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen en Southampton staat dit seizoen bovenaan met zijn club. De voorsprong op Galatasaray bedraagt vier punten.

Elia wist zelf in zeven competitieduels nog niet te scoren. Hij kwam dertig keer uit voor het Nederlands elftal en speelde zijn laatste interland in juni.

De geboren Hagenaar heeft de vrijheid om in de laatste jaren van zijn carrière zijn eigen keuzes te maken. "Ik ben onafhankelijk, heb een prachtig gezin, succesvolle bedrijven met een miljoenenomzet en prachtige huizen. En dat alles heb ik bereikt door gewoon mezelf te blijven en harder te werken dan iedereen denkt."

