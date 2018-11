Nu een WK-ticket binnen is, hebben de Oranjevrouwen meteen een nieuw doel. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman wil zich volgend jaar in Frankrijk plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020.

Olympische kwalificatie zou een primeur zijn, nadat Oranje voor de tweede keer naar een WK (2015 en 2019) gaat en ook al drie keer aanwezig was op een EK (2009, 2013 en 2017). Om de Spelen te halen, moet Nederland op het WK bij de drie beste van de acht Europese landen eindigen.

Dat wordt lastig met concurrentie van Engeland en Schotland (die dan onder de vlag van Groot-Brittannië naar Tokio zullen gaan), Frankrijk, Spanje, Italië, Noorwegen, Zweden en Duitsland, maar volgens Wiegman is het wel een reëel doel.

"De afgelopen vier jaar zijn we veel beter geworden en dat willen we doortrekken in Frankrijk. Het zou ultiem zijn om daar een olympisch ticket te pakken. We willen ook naar Tokio."

Bij vrouwen geen leeftijdgrens op Spelen

Ook binnen de top van de KNVB leeft de wens om Oranje voor het eerst op de Spelen te zien. Belangrijk punt daarbij is dat de vrouwen wel met hun beste spelers aantreden, in plaats van een selectie van spelers onder 23 jaar met drie dispensatiespelers zoals bij het olympisch toernooi van de mannen.

"Dat is een belangrijk verschil", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de bond. "Bij de mannen is het WK het hoogst haalbare, maar bij de vrouwen is de Spelen misschien nóg hoger. Het is een droom om dat te halen, maar ook een realistisch doel. We kunnen hoge ogen gooien in Frankrijk."

Oranje plaatste zich dinsdag voor het WK door in de finale van de play-offs met 1-1 gelijk te spelen tegen Zwitserland, nadat de heenwedstrijd in Utrecht met 3-0 gewonnen was. Op 8 december is de loting en dan weet Nederland welke drie landen de tegenstanders zijn in de groepsfase in Frankrijk.

Overigens deden de Nederlandse mannen wel al meermaals mee aan de Olympische Spelen. De laatste keer was in 2008 in Peking, toen met dispensatiespelers Gerald Sibon, Roy Makaay en Kew Jaliens de kwartfinale het eindstation was.