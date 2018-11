Jill Roord hield dinsdagavond gemengde gevoelens over aan het 1-1-gelijkspel van de Oranjevrouwen bij Zwitserland. Nederland plaatste zich door de remise weliswaar voor het WK 2019, maar Roord werd in de return al na dertien minuten gewisseld.

De 21-jarige middenvelder mocht door de blessure van Jackie Groenen eindelijk weer eens aan de aftrap staan, maar werd het slachtoffer van de rode kaart die verdediger Anouk Dekker al na zeven minuten kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Ramona Bachmann.

Bondscoach Sarina Wiegman moest het gat in de defensie oplossen en deed dat door verdediger Merel van Dongen in te brengen voor Roord. De middenvelder van Bayern München nam zichtbaar aangeslagen op de reservebank plaats.

"Ik heb heel lang op deze kans gewacht en keek er enorm naar uit", vertelde Roord na afloop in het Zwitserse Schaffhausen. "En toen kwam er al na een paar minuten een einde aan. Dat is heel pijnlijk."

"Op dat moment schiet er van alles door je hoofd, maar eigenlijk ook niets. Het voelt gewoon gênant, vervelend en verschrikkelijk. Maar er moest iemand af en dat was ik. Ik weet dat daar verder niets achter zit. Ik ben nu nog wat ingetogen, maar dat gaat wel voorbij."

Roord hoopt op belangrijke rol in Frankrijk

Roord, die Dekker niks kwalijk neemt, hoopt dat ze binnenkort meer kansen gaat krijgen in Oranje. Ze maakte op het WK 2015 in Canada als achttienjarige speelster al deel uit van de selectie, maar bleef op de bank.

"Toch was het al een hele belevenis. Nu ben ik ouder, ik hoop dit keer wel een belangrijke rol te spelen. Alles is daar mogelijk voor ons", aldus Roord over de kansen van Oranje op het WK van volgend jaar in Frankrijk.

Voor haar vervanger Van Dongen was er dinsdagavond juist sprake van revanche. De verdediger van Real Betis werd niet geselecteerd voor het door Oranje gewonnen EK 2017 in eigen land en had ook daarna geen uitzicht op een basisplek, maar speelde als invaller tegen Zwitserland een vrijwel foutloze wedstrijd.

"Normaal gesproken is het heel spannend om op zo'n moment in te vallen, maar nu was ik heel rustig", aldus de 25-jarige Van Dongen. "Zulke situaties gebeuren niet vaak, in principe houd je daar geen rekening mee. Ik vond het sneu voor Jill, want ze wachtte zo op haar kans, maar ze kan op het WK gaan uitblinken."

'Vergelijking Bachmann met Messi is overdreven'

Hoewel Van Dongen al snel een gele kaart kreeg voor een overtreding op Bachmann, bleef ze verder eenvoudig overeind. De Amsterdamse was niet onder de indruk van Bachmann, de sterspeler van Zwitserland die de heenwedstrijd in Utrecht (3-0) aan zich voorbij moest laten gaan door een schorsing.

"Bachmann is goed, met haar dribbels en steekpasses, maar die vergelijkingen met Lionel Messi vind ik wel wat overdreven. Hoewel, ook Messi krijgt wel eens geen kans'', zei Van Dongen lachend. "Ik ben trots op hoe wij het als team met tien man hebben opgepakt.''

"We voelden de druk van heel Nederland om het in de play-offs af te maken. Het is een enorme opluchting dat het gelukt is. Deze wedstrijd heeft voor mij enorm veel betekenis. Het EK was voor mij ontzettend teleurstellend en daarna heb ik nooit meer de kans gehad om het te laten zien. Nu eindelijk wel."