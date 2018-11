De KNVB overweegt opnieuw een interland van de Oranjevrouwen in De Kuip of de Johan Cruijff ArenA te laten spelen. Het betreft waarschijnlijk een oefeninterland in de aanloop naar het WK van volgend jaar in Frankrijk.

"Spelen in De Kuip of de ArenA is zeker een optie. De komende maanden gaan we onderzoeken of het mogelijk is", vertelt Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de bond.

De discussie over een interland van de Oranjevrouwen in een van de twee grootste stadions van Nederland laaide ook al op na het gewonnen EK van 2017. Toen kwam het er niet van, al werd in april 2018 wel een record neergezet met 30.238 toeschouwers bij de interland tegen Noord-Ierland in het Philips Stadion. In De Kuip (51.117) en de ArenA (54.990) passen nog veel meer mensen.

Hoewel de kleinere stadions nu steeds snel zijn uitverkocht als de Oranjevrouwen er spelen, zegt Van der Zee dat De Kuip of ArenA niet zomaar vol zal zitten. "Je moet er echt een feest van maken wil je veel meer mensen trekken dan 30.000. Dat weten we van Eindhoven. De uitzwaaiwedstrijd voor het WK zou daarom super zijn."

​'Het vrouwenvoetbal krijgt een boost'

Van de Zee verwacht ook dat tijdens het WK, waarvoor Oranje zich dinsdag plaatste met een 1-1-gelijkspel tegen Zwitserland, veel Nederlandse fans naar de stadions in Frankrijk zullen trekken. "Het mooie van dit WK is dat het dichtbij is. Het wordt een feest met duizenden Nederlanders die naar Frankrijk gaan."

In 2015, toen Oranje debuteerde op het WK in Canada, was dat door de grote afstand anders, al was plaatsing voor dat toernooi wel een doorbraak voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Volgens Van der Zee krijgt de ontwikkeling weer impuls nu de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman er in Frankrijk opnieuw bij zal zijn.

"Het fundament lag er. We hebben een goed team, veel talent, volle stadions en alle wedstrijden worden live uitgezonden op tv. Maar bij het mislopen van het WK was er een kinkje in de kabel gekomen. Dat hebben we voorkomen. Sterker, het vrouwenvoetbal in Nederland krijgt weer een boost door het WK."

Het WK in Frankrijk begint op 7 juni en een maand later wordt de finale gespeeld. Op 8 december is de loting en dan weet Oranje welke drie landen de tegenstanders zullen zijn in de groepsfase.