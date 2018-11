Javairô Dilrosun snapt niet waarom zijn trainer Pal Dardai bij Hertha BSC afgelopen weekeinde zo kritisch was over zijn eerste uitverkiezing voor Oranje. Volgens Dardai komt de uitnodiging nog te vroeg voor de twintigjarige Nederlander.

"Misschien wil hij mij scherp houden of is hij bang dat ik ga zweven. Maar dat is niet het geval hoor. Ik blijf gewoon normaal doen en hard werken. Ik zal het hem volgende week wel even vragen", zei de aanvaller dinsdag in aanloop naar de interlands tegen Frankrijk en Duitsland.

Dardai had liever gezien dat de uitnodiging van bondscoach Ronald Koeman voor Dilrosun nog even op zich had laten wachten. "Natuurlijk ben ik blij voor hem, maar het gaat allemaal te snel", reageerde de Hongaarse trainer. "Hij werd bejubeld na zijn sterke optreden in het begin, maar de laatste tijd is het mager."

"Alleen dribbelen met de linkervoet is niet voldoende. Jeff moet zich verder ontwikkelen en niet meteen over ik weet niet wat praten. Hij heeft geweldig veel potentie en moet ijverig blijven."

Dilrosun was bij de nummer acht van de Bundesliga dit seizoen goed voor twee doelpunten en drie assists, al dateert zijn laatste treffer van eind september.

'Bij aanbieding van Ajax was ik misschien gebleven'

Op zestienjarige leeftijd maakte Dilrosun de overstap van Ajax naar Manchester City. Hij kwam nooit uit voor het eerste elftal van de Engelse kampioen. In de zomer verkaste hij naar het Duitse Hertha BSC. "Ik had meerdere mogelijkheden, maar Hertha BSC was de beste keus", weet hij.

De Amsterdammer houdt nog steeds van zijn geboortestad. "Als Ajax mij in de jeugd ook een contract had aangeboden, dan was ik waarschijnlijk helemaal niet naar Manchester City gegaan", vertelt hij. "Maar Marc Overmars belde pas toen ik mijn jawoord al had gegeven."

"Misschien was het ook wel goed zo. In Amsterdam wilden vrienden met mij stappen of verkeerde dingen doen. Nu ging ik met mijn ouders naar Engeland en telde alleen maar het voetbal."

Dilrosun kan debuteren voor Oranje zonder dat hij ook maar een minuut in de Eredivisie heeft gespeeld. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van onder anderen Jordi Cruijff, Jerrel Hasselbaink, Tim Krul en Rob Reekers. De vleugelaanvaller moet dan wel speelminuten krijgen in de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk (vrijdag) of Duitsland (maandag).