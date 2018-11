Anouk Dekker heeft na haar vroege rode kaart woensdag in de cruciale return tegen Zwitserland om een WK-ticket lange tijd niets meer van de wedstrijd meegekregen. De verdediger durfde niet meer te kijken in het LIPO Park, tot ze hoorde dat Vivianne Miedema kort na rust 0-1 gemaakt had.

"Ik ben in een trainershokje gaan zitten, zonder televisie of Twitter", aldus Dekker na het 1-1-gelijkspel van Oranje. "En dan maar hopen dat er iemand binnen zou komen om te vertellen dat we gescoord hadden. En die kwam. De teammanager riep: "Miedema, Miedema, Miedema,1-0!" Heerlijk was dat."

Uiteindelijk maakte Zwitserland nog gelijk, maar dat deerde Oranje niet. De heenwedstrijd in Utrecht was vrijdag al met 3-0 gewonnen en dus was 1-1 ruim voldoende voor plaatsing voor het WK volgend jaar in Frankrijk.

Tot haar opluchting hoorde Dekker, die na zeven minuten rood kreeg omdat ze de doorgebroken Ramona Bachmann vasthield, dat Nederland ook zonder haar niet in de problemen was gekomen in Schaffhausen.

"Toen ik van het veld liep, spookte er van alles door mijn hoofd. En dat bleef dus zo tot de goal van Miedema. Daarna durfde ik weer te kijken en viel de spanning van me af."

'Ik ging klungelen in plaats van terug te spelen'

De 31-jarige Dekker neemt het zichzelf wel kwalijk dat ze al zo snel van het veld moest. "De bal kwam voor mijn voeten en ik zocht de oplossing naar voren. Maar die was er niet", kijkt ze terug op het moment in de zevende minuut.

"En toen ging ik klungelen in plaats van simpel terug te spelen. Daar profiteerde Bachmann van. In een reflex pakte ik haar en zij ging liggen."

Dekker hoopte op dat moment nog dat ze weg zou komen met geel. "Ik wist niet dat Bachmann doorgebroken was. Toen ik rood zag, dacht ik: dit meen je niet. De spanning werd me bijna te veel, maar gelukkig hebben ze het ook zonder mij geflikt. Dit team is zo goed dat ze het zelfs met negen hadden gekund."

Nadeel van de rode kaart is wel dat Dekker waarschijnlijk geschorst is voor de eerste WK-wedstrijd van Nederland. Op 8 december is de loting en dan weet Oranje welke landen de tegenstanders zijn in de groepsfase van het toernooi dat op 7 juni begint.