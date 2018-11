Bondscoach Sarina Wiegman is onder de indruk van de manier waarop Nederland zich dinsdag uit bij Zwitserland plaatste voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. De Oranjevrouwen speelden door een vroege rode kaart voor Anouk Dekker bijna de hele wedstrijd met tien man.

"De rode kaart was een tegenslag, maar daar hebben we een heel goed antwoord op gegeven", zei Wiegman na de 1-1 in de return van de finale van de play-offs bij Veronica. Door de 3-0-zege van vrijdag in Utrecht had Nederland aan het gelijkspel in Schaffhausen ruimschoots genoeg voor een WK-ticket.

"Je bereidt van tevoren alle scenario's voor, maar hier hield ik geen rekening mee", wees Wiegman op het wegsturen van Dekker in de achste minuut na het neerhalen van een doorgebroken tegenstander. "Maar alle spelers wisten wat ze moesten doen. We hebben goed gevoetbald en kregen met z'n tienen zelf de grootste kansen."

Met een speler minder kwam Nederland vroeg in de tweede helft dankzij een treffer Vivianne Miedema zelfs op voorsprong. "Daarna wist ik dat het in the pocket was", zegt de 49-jarige bondscoach, die Nederland twee jaar geleden naar de Europese titel in eigen land loodste. "Ik ben zo trots op dit team, ze hebben het heel goed gedaan."

'Groter dan het WK gaat het niet worden'

Wiegman verheugt zich op het WK van volgend jaar en de impuls die dat toernooi kan hebben voor het vrouwenvoetbal in Nederland. "Het EK was al overweldigend, maar het WK straks is het grootste vrouwensportevenenement ter wereld. Veel groter dan dit wordt het niet."

"We hebben ons nu geplaatst en in vier jaar heel veel teweeggebracht. We willen op het WK goed presteren, maar hopen ons daar ook te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat is ook een doel."

De beste drie Europese landen van het WK mogen in 2020 meedoen aan de Spelen in Tokio. Het WK in Frankrijk vindt plaats van 7 juni tot en met 7 juli 2019. Op het vorige WK, in 2015 in Canada, sneuvelde Oranje als debutant in de achste finales.

