De Oranjevrouwen hebben zich dinsdag in Schaffhausen geplaatst voor het WK van 2019 in Frankrijk. Na de 3-0-zege vrijdag in Utrecht eindigde de return van de finale van de play-offs in en tegen Zwitserland in 1-1.

Nederland werd na een rode kaart voor Anouk Dekker al na zeven minuten gereduceerd tot tiental, maar desondanks kwam een WK-ticket nooit serieus in gevaar. Zeven minuten na rust zette Vivianne Miedema Oranje zelfs op voorsprong, de gelijkmaker van Coumba Sow viel pas in de 71e minuut.

Het is de tweede keer in de historie dat Oranje zich plaatst voor het WK, dat sinds 1991 gehouden wordt. In 2015 debuteerde Nederland in Canada en toen was de achtste finale het eindstation. De loting voor het WK in Frankrijk, dat op 7 juni, is op 8 december.

Door de plaatsing voor het WK blijft Nederland in de race om voor het eerst in de historie een olympisch ticket te pakken. Als Oranje in Frankrijk bij de beste drie Europese landen eindigt, mag het in 2020 meedoen aan de Spelen in Tokio.

Oranje bijna hele wedstrijd met speler minder

In de jacht op een WK-ticket begon Oranje, dat in de eerste ronde van de play-offs van Denemarken had gewonnen, in Schaffhausen met een bijna ongewijzigde opstelling aan de return tegen Zwitserland. Alleen Jill Roord nam de plaats in van de geblesseerde Jackie Groenen.

Lang kon Roord echter niet van haar basisplaats genieten. De middenvelder werd het slachtoffer van een vroege rode kaart van Dekker, die de bal knullig verspeelde aan Ramona Bachmann en aan de noodrem trok. Bondscoach Sarina Wiegman greep in met het inbrengen van verdediger Merel van Dongen en haalde middenvelder Roord naar de kant.

Met een speler meer op het veld greep Zwitserland het initiatief, maar kansen leverde het niet op. Bijna mocht Oranje zelfs met een voorsprong gaan rusten. Na een slimme hakbal van Miedema stuitte Shanice van de Sanden op de Zwitserse keeper Gaëlle Thalmann.

Miedema maakt aan alle spanning een eind

Terwijl de mist in de tweede helft steeds dikker werd, maakte Miedema met de 0-1 in de 52e minuut aan alle spanning een eind Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot de spits van Arsenal raak, waardoor Zwitserland wist dat het vijf keer moest scoren en dus voor een haast onmogelijke opgave stond.

Sow redde twintig minuten voor tijd nog de eer voor de thuisploeg. Haar gelijkmaker, met een oranje bal, was echter alleen voor de statistieken. Nederland speelde de wedstrijd rustig uit en kon na afloop op het veld in Schaffhausen uitgebreid de plaatsing voor het WK vieren.