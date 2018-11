Santiago Solari is door Real Madrid vastgelegd als hoofdtrainer tot medio 2021. De 42-jarige Argentijn stond al voor de groep sinds het ontslag van Julen Lopetegui eind vorige maand.

Solari werd aanvankelijk als interim-trainer overgeheveld vanaf het B-team, maar maandag kreeg Real Madrid toestemming van de Spaanse bond om hem permanent aan te stellen.

Real Madrid liet dinsdag blijken hoe groot het vertrouwen is in Solari door hem tot medio 2021 vast te leggen. Zijn oude verbintenis in de Spaanse hoofdstad bij het B-team liep tot de zomer van 2020.

Solari speelde als middenvelder in Europa voor Atlético Madrid, Real Madrid en Internazionale. In 2013 trad hij bij 'De Koninklijke' in dienst als jeugdtrainer en drie jaar later kreeg hij het tweede elftal onder zijn hoede.

Real krabbelt op onder Solari

Lopetegui moest al na vier maanden het veld ruimen bij Real Madrid na een zeer teleurstellende seizoenstart. De 5-1-nederlaag in El Clásico tegen FC Barcelona bleek uiteindelijk de druppel.

Onder Solari krabbelt Real weer langzaam op. Hij leidde de ploeg naar zeges op Segunda División B-club Melilla (0-4) in de Copa del Rey, Real Valladolid (2-0) en Celta de Vigo (2-4) in de Primera División en het Tsjechische Viktoria Plzen (0-5) in de Champions League.

Met twintig punten uit twaalf wedstrijden bekleedt Real Madrid slechts de zesde plaats in de Primera Division. De achterstand op koploper FC Barcelona is met slechts vier punten verschil echter nog steeds te overzien.