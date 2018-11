De Oranjevrouwen beginnen dinsdagavond in de verwachte opstelling aan de return tegen Zwitserland in de strijd om een WK-ticket. Zoals bondscoach Sarina Wiegman maandag al aangaf, vervangt Jill Roord in Schaffhausen de geblesseerde Jackie Groenen.

Verder is de opstelling hetzelfde als in de heenwedstrijd die vrijdag in Stadion Galgenwaard met 3-0 gewonnen werd. Loes Geurts staat op doel en de achterhoede bestaat uit Desiree van Lunteren, Anouk Dekker, Dominque Bloodworth en Kika van Es.

Roord, die onder contract staat bij Bayern München, vormt met Sherida Spitse en Danielle van de Donk de middenlinie en voorin kiest Wiegman voor Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Bij Zwitserland keert Ramona Bachmann terug in het elftal. De Zwitserse sterspeler die voor Chelsea speelt, was vrijdag geschorst en Julia Stierli is de andere nieuwkomer in de ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg.

Nederland kan ook nog Spelen halen

Zwitserland tegen Nederland begint dinsdag om 19.00 uur in het LIPO Park in Schaffhausen. Door de ruime overwinning van vrijdag is zelfs een nederlaag met twee goals verschil genoeg voor Oranje om zich te plaatsen voor het WK 2019 in Frankrijk.

Het kan de tweede keer worden dat de Oranjevrouwen naar het WK gaan, nadat ze er in 2015 in Canada voor het eerst bij waren. Destijds waren de achtste finales het eindstation.

Als Oranje het WK haalt, blijft het in de race om voor het eerst de Olympische Spelen te halen. De beste drie Europese landen van het WK mogen in 2020 meedoen aan de Spelen in Tokio.