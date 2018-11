Vincent Kompany snapt niet waarom de competities in Nederland en België nog niet zijn samengevoegd. De Belgische verdediger van Manchester City denkt dat een zogenoemde BeNe League de enige manier is om het gat met de Europese top te dichten.

"Ik snap niet waarom landen als België en Nederland niet samengaan en een grotere competitie maken om opnieuw Europese topploegen te creëren", zegt Kompany dinsdag in gesprek met Sporza.

"Het is belachelijk dat we nu nog spreken van Anderlecht, Club Brugge en Standard Luik, die competitief het gevoel hebben dat ze niet kunnen strijden tegen FC Barcelona en Real Madrid."

De uitspraken van Kompany komen ruim een week nadat via klokkenluidersplatform Football Leaks bekend werd dat de Europese topclubs bezig zijn met een eigen Super League, waar plaats is voor zestien topploegen.

'Competities van alle kleine landen moeten zich verenigen'

Volgens Kompany moet er iets veranderen in kleine landen als de clubs ooit in aanmerking willen komen voor het prestigieuze toernooi, dat in 2021 van start zou moeten gaan. Op dit moment gaat het alleen om clubs uit Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal.

"Ik vind dat de competities van alle kleine landen zich moeten verenigen", zegt Kompany, die tussen 2003 en 2006 onder contract stond bij Anderlecht.

"Ook in Scandinavische landen, Oostenrijk en Zwitserland snap ik niet waarom ze achterblijven met kleine competities. Zo zullen ze nooit of te nimmer de macht van de grote competities inhalen."

In Eredivisie amper weerstand voor PSV en Ajax

In Nederland is er al de nodige kritiek op het gebrek aan weerstand voor koploper PSV en naaste belager Ajax. Aanvoerder Matthijs de Ligt van de Amsterdammers zei zondag na de met 1-7-gewonnen wedstrijd tegen Excelsior dat de verschillen in de Eredivisie momenteel te groot zijn.

Waar PSV in twaalf competitiewedstrijden nog geen punt verloor, speelt de ploeg van trainer Mark van Bommel in de Champions League geen rol van betekenis. De Eindhovenaren staan in een groep met FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale op één punt uit vier wedstrijden.

Ajax heeft overigens wel uitstekende papieren voor overwintering in de Champions League. België wordt in het miljoenenbal vertegenwoordigd door Club Brugge, dat normaal gesproken alleen nog kans maakt op de derde plek in de poule.

