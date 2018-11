Pierre van Hooijdonk gaat het sportieve beleid bij hekkensluiter NAC Breda mede vormgeven. De voormalige spits is dinsdag opgenomen in een vierkoppige kerngroep die de taken van de vertrokken technisch directeur Hans Smulders overneemt.

De andere namen in de groep zijn trainer Mitchell van der Gaag, oud-speler en hoofd jeugdopleiding Tim Gilissen en Cor van Rooij, lid van de commissie van aandeelhouders.

"Ik heb altijd gezegd dat ik graag iets voor NAC wil betekenen als mijn hulp nodig is", zegt de 48-jarige Van Hooijdonk, die aan het begin en einde van zijn spelersloopbaan voor NAC speelde en verder voor onder meer Feyenoord en Oranje uitkwam, op de site van de Eredivisionist.

"Het is niet mijn bedoeling om vol in de schijnwerpers te staan. Het gaat niet om mij, maar om het belang van NAC. We gaan met zijn vieren onze schouders eronder zetten."

De interim-groep gaat zich onder meer richten op het versterken van de selectie in de winterstop, het onderhouden van de relatie met Manchester City en de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding.

NAC zit sinds september zonder technisch directeur

Van Hooijdonk zal zich in de rol van adviseur samen met Van Rooij richten op in- en uitgaande transfers en het leggen van contacten. Besluiten van het viertal moeten wel te allen tijde worden voorgelegd aan de raad van commissarissen (rvc).

De interim-commissie is nodig na het vertrek van technisch directeur Smulders, die niet langer het vertrouwen genoot van de aandeelhouders en eind september het veld moest ruimen. Algemeen directeur Justin Goetzee verklaarde zich solidair en diende zijn ontslag in.

De bestuurlijke perikelen bij NAC zijn het gevolg van een teleurstellende seizoensstart. De ploeg van trainer Van der Gaag won slechts twee van de eerste twaalf wedstrijden en staat met acht punten onderaan in de Eredivisie.

