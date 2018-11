Het Nederlands elftal staat vrijdag tegenover Frankrijk en maandag tegenover Duitsland in de laatste twee groepsduels van de Nations League. Wat staat er in die wedstrijden op het spel voor Oranje?

1. Handhaving in divisie A

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman pakte in de eerste twee duels drie punten en bezet daarmee achter Frankrijk (zeven punten) de tweede plek in groep 1 van divisie A. Duitsland is met één puntje de nummer drie.

Vooral het voorblijven van Duitsland is belangrijk voor Oranje, want de nummer drie in de groep degradeert naar divisie B. Dat betekent dat er bij de volgende editie van de Nations League tegen minder sterke landen wordt gespeeld.

Mocht het Nederlands elftal erin slagen vrijdag van wereldkampioen Frankrijk te winnen, dan is de formatie van Koeman zeker van handhaving in de hoogste divisie. Lukt dat niet, dan kan behoud van een plek in divisie A dus nog worden veiliggesteld door middel van een gelijkspel tegen Duitsland.

Bij een gelijkspel tegen de Fransen is Nederland ook al een heel eind, want Duitsland moet in de afsluitende groepswedstrijd dan met drie doelpunten verschil van Oranje winnen om de tweede plek over te nemen en degradatie te ontlopen. Onderling resultaat geeft bij een gelijk aantal punten namelijk de doorslag.

2. Plaatsing voor finaleronde Nations League

Bij winst op Frankrijk komt naast het ontlopen van degradatie uiteraard ook groepswinst en daarmee plaatsing voor de finaleronde van de Nations League in zicht voor het Nederlands elftal. In dat geval volstaat een zege op Duitsland, maar kan een gelijkspel - afhankelijk van de uitslag tegen Frankrijk - ook genoeg zijn.

De vier groepswinnaars staan volgend jaar zomer in de halve finales van divisie A tegenover elkaar en strijden daarbij om winst van de eerste editie van de Nations League én een bijbehorend ticket voor de play-offs voor het EK van 2020. Datzelfde gebeurt in divisie B, C en D.

Mocht Oranje er niet in slagen zich via de 'normale' kwalificatiereeks van komend jaar voor het EK te plaatsen, dan kan de finaleronde van de Nations League dus een uitweg bieden. Mogelijk is winst of überhaupt het halen van die finaleronde overigens niet eens noodzakelijk voor een ticket voor de play-offs voor het EK.

Als de Nations League-winnaar in de reguliere kwalificatiereeks EK-deelname veiligstelt, dan schuift het via de Nations League verkregen play-offticket namelijk door naar het beste land in de Nations League zónder startbewijs. Daarbij wordt eerst gekeken naar de halvefinalisten en vervolgens naar de poulefase.

Stand groep 1 divisie A 1. Frankrijk 3-7 (4-2)

2. Nederland 2-3 (4-2)

3. Duitsland 3-1 (1-5)

3. Geplaatste status bij loting EK-kwalificatie

Voor de toplanden is er een extra reden om de Nations League goed af te sluiten, want de tien beste landen van divisie A zijn zeker van een geplaatste status bij de loting voor de EK-kwalificatiereeks op zondag 2 december in Dublin.

"Dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste", zei Koeman op zijn perspraatje in aanloop naar de komende twee interlands. Momenteel staat Oranje er met drie punten als nummer acht van de twaalf divisie A-landen redelijk voor.

Nederland houdt tot dusver Duitsland, Kroatië, Polen (allen één punt) en het nog puntloze IJsland onder zich. Van dat kwartet spelen alleen de Kroaten net als Oranje nog twee pouleduels. Duitsland, Polen en IJsland hebben nog één wedstrijd voor de boeg.

Resterende duels Oranje Vrijdag 16 november (20.45 uur), Rotterdam:

Nederland-Frankrijk

Maandag 19 november (20.45 uur), Gelsenkirchen:

Duitsland-Nederland

