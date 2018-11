Wayne Rooney kijkt uit naar zijn veelbesproken afscheidswedstrijd van donderdag. De topscorer aller tijden van het Engelse elftal maakt zich niet druk over het aantal speelminuten tegen de Verenigde Staten dat hij op Wembley krijgt.

"Ik heb geen idee hoelang ik mag spelen. Daar zal ik met bondscoach Gareth Southgate over praten. Het is zijn beslissing, ik vind het al heel mooi dat ik een afscheidsduel krijg", zegt Rooney dinsdag op de site van zijn club DC United.

De Engelse voetbalbond maakte ruim een week geleden bekend dat de 33-jarige aanvaller, die vorig jaar officieel stopte als international, een afscheidswedstrijd zou krijgen tegen de VS en dat resulteerde vrijwel direct in een storm van kritiek.

Diverse oud-spelers van Engeland, onder wie recordinternational Peter Shilton, vinden dat de FA op deze manier caps uitdeelt als cadeautjes en vrezen dat het duel op Wembley geen serieuze test wordt voor het elftal.

Bondscoach Southgate, die met het idee kwam om Rooney een afscheidwedstrijd te geven, ergert zich aan alle ophef. "Rooney heeft in een periode van meer dan tien jaar bewezen deze afscheidswedstrijd te verdienen", zei hij vrijdag. "Wij zijn in Engeland gewoon nooit zo goed in geweest in het eren van een grote speler."

Rooney vindt afscheidsduel grote eer

Ook Rooney lijkt zich niet druk te maken om de verontwaardiging. De 119-voudig international, met 53 doelpunten topscorer aller tijden van Engeland, heeft veel zin om zijn eerste interland sinds november 2016 te spelen.

"Het is een grote eer dat de Engelse voetbalbond mij deze wedstrijd gunt", zegt Rooney, die in ieder geval niet aan de aftrap zal staan en ook niet het shirt met rugnummer 10 gaat dragen tegen de Verenigde Staten.

"Het wordt geweldig om weer een rol te spelen in dit elftal, veel van mijn oude teamgenoten te zien en voor de laatste keer dit shirt aan te trekken. Op deze manier kan ik de fans bedanken voor de steun die ze me al die tijd hebben gegeven."

De wedstrijd tussen Engeland en de VS begint donderdag om 21.00 uur op Wembley. De ploeg van Southgate speelt drie dagen na het oefenduel een wedstrijd tegen Kroatië in de Nations League en dan is Rooney er vanzelfsprekend niet meer bij.

Kieran Trippier moet de twee interlands aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Tottenham Hotspur liep zaterdag in het duel met Crystal Palace in de Premier League een liesblessure op.