Anouk Dekker denkt dat de Oranjevrouwen hoge ogen kunnen gooien op het WK als ze zich dinsdagavond ten koste van Zwitserland voor het eindtoernooi plaatsen. De aanvoerder benadrukt wel dat Nederland in Schaffhausen nog vol aan de bak moet.

Vorige week werd het heenduel in de beslissende play-off in Utrecht met 3-0 gewonnen, waardoor Dekker en Europees kampioen Oranje een goede uitgangspositie hebben voor de return op Zwitserse bodem.

"Alles is mogelijk. We hebben zoveel kwaliteit in onze selectie. Ik wil niet zeggen dat alle tegenstanders bang voor ons moeten zijn, maar er staat wel echt een team met heel veel kwaliteiten", kijkt Dekker voorzichtig vooruit naar een eventuele WK-deelname.

"We hebben de afgelopen twee jaar heel grote stappen gezet, we hebben laten zien dat we top zijn. Bij sommige landen zie je spelers met veel individuele kwaliteiten, maar die vormen geen team. Wij wel, wij kunnen echt op elkaar vertrouwen. Als we het WK halen, is volgend jaar alles mogelijk." Dekker fungeerde de laatste interlands als aanvoerder, omdat Sari van Veenendaal op de bank is beland.

De Oranjevrouwen moeten het dinsdagavond wel zonder de geblesseerde Jackie Groenen doen. De middenvelder wordt in het LIPO Park vervangen door Jill Roord, liet bondscoach Sarina Wiegman maandag weten.

'Wil ook meepraten over het WK'

Dekker staat onder contract bij het Franse Montpellier. De 75-voudig international heeft een aantal ploeggenoten die met hun land al zeker zijn van WK-deelname en hoopt volgend jaar met Oranje dus ook present te zijn op het WK in Frankrijk.

"We moeten eerst maar eens zorgen dat we naar het WK gaan, maar natuurlijk spookt dit door mijn hoofd", zegt ze. "Ik ga er alles aan doen om daar te staan. De Franse en Spaanse internationals in onze selectie hebben het in de kleedkamer nu al over het WK. Ik wil ook meepraten."

Ondanks de goede uitgangspositie in Zwitserland is van onderschatting geen sprake, benadrukt Dekker. "Binnen onze groep is iedereen zich ervan bewust dat we nog negentig minuten moeten spelen. Toen ik vrijdag na de wedstrijd in de kleedkamer kwam, hoefde ik niets te zeggen. Ik keek om me heen en dacht: dit zit wel goed. Iedereen was blij, maar iedereen besefte ook direct dat we nog een belangrijke wedstrijd op het programma hebben staan."

Zwitserland-Nederland begint dinsdag om 19.00 uur. Het kan de tweede keer worden dat de Oranje zich voor het WK plaatst, nadat ze er in 2015 in Canada voor het eerst bij waren. Destijds waren de achtste finales het eindstation.