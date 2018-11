Joël Veltman keert na zeven maanden blessureleed terug op het trainingsveld van Ajax. Trainer Erik ten Hag verwacht de verdediger dinsdag weer op Sportpark De Toekomst.

"Ik heb heuglijk nieuws", zei Ten Hag maandagavond bij Ajax TV. "Morgen komt Joël Veltman ook naar De Toekomst. Die gaat zijn eerste stappen weer maken in de groepstraining, dus dat is prachtig."

De 26-jarige Veltman scheurde eind april in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1) de voorste kruisband van zijn rechterknie af en werd in mei geopereerd. Hij zou zes tot negen maanden uit de roulatie zijn.

De negentienvoudig Oranje-international ging ervan uit dat zijn revalidatie negen maanden in beslag zou nemen. Hij liet eerder weten dat hij halverwege januari zijn rentree hoopt te maken voor Ajax.

Het was niet de eerste keer dat Veltman moest toekijken door een zware knieblessure. Als jeugdspeler van Ajax scheurde hij in 2011 al eens een kruisband af.

De geboren Velsenaar debuteerde in augustus 2012 in de hoofdmacht van de 33-voudig landskampioen. Hij speelde tot dusver 202 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij negen doelpunten maakte.

Ten Hag kritisch over spel Ajax tegen Excelsior

Ajax haalde zondag met 1-7 uit op bezoek bij Excelsior. Ondanks de ruime overwinning was Ten Hag wel kritisch over het spel van zijn ploeg.

"De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we een aantal counters hebben toegelaten: dat mag niet en dat kan niet", stelde de coach. "Dat moeten we eisen van onszelf. Er mag geen gemakzucht in sluipen, maar dat zag ik wel in de tweede helft. We hadden tot een nog hogere score kunnen komen."

De Amsterdammers nemen met 31 punten uit twaalf wedstrijden de tweede plaats in op de ranglijst. De achterstand op koploper PSV bedraagt vijf punten.

