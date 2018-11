Ronald Koeman maakt zich zorgen over het niveauverschil tussen PSV, Ajax en de overige clubs in de Eredivisie. Volgens de bondscoach van het Nederlands elftal is het niet goed dat de Eindhovenaren en de Amsterdammers op de ranglijst een ruime voorsprong hebben.

"Het zou niet goed zijn als het in de Eredivisie het hele seizoen zo gaat", stelde Koeman maandag op de persconferentie in de aanloop naar het Nations League-duel van vrijdag met Frankrijk.

PSV gaat met 36 punten uit twaalf wedstrijden aan kop in de Eredivisie en Ajax staat met vijf punten achterstand tweede. Nummer drie Feyenoord heeft maar liefst dertien punten minder dan de koploper.

"Ik geloof niet dat de andere clubs zwakker zijn dan vorig jaar", aldus de bondscoach. "PSV en Ajax zijn dusdanig versterkt en goed. Ajax haalt zelfs even Dusan Tadic uit de Premier League."

"Ajax en PSV spelen ook in de Champions League, waar ze veel leren en nog beter worden. Ze worden steeds sterker, waardoor het voor de andere ploegen alleen maar tegenhouden is."

Koeman heeft begrip voor reactie De Ligt

Koeman vreest ook dat de grootste talenten in de Eredivisie op nog jongere leeftijd naar het buitenland vertrekken. Afgelopen zondag hoorde hij Matthijs de Ligt na afloop van de zege van Ajax op Excelsior (1-7) zeggen dat hij zich niet voor de volle 100 procent had gegeven.

"Ik snap dat wel", liet de bondscoach weten. "Die jongen speelde een paar dagen eerder nog tegen Benfica in de Champions League. Dan heb je het over een andere intensiteit en een andere omgeving. Ik kan me best voorstellen dat hij soms een prikkel mist."

Koeman is als bondscoach gebaat bij een sterke Eredivisie. Donderdag komen alle Eredivisie-clubs bijeen om te kijken hoe de competitie aan kracht kan winnen. Een competitie met minder deelnemers en het afschaffen van kunstgras zijn een paar van de discussiepunten.

Het lijkt er echter niet op dat er veel gaat veranderen. "Iedere club heeft zijn eigen belangen", zei Koeman. "Ik ben tegen kunstgras. Maar het heeft voor mij geen zin om met de vuist op tafel te slaan, want ik ben helaas niet bij machte om iets te veranderen."

