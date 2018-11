Bondscoach Sarina Wiegman wil niet dat de Oranjevrouwen al met hun hoofd bij het WK in Frankrijk zijn, terwijl dinsdag nog de return in de beslissende play-off tegen Zwitserland op het programma staat.

"We hebben nog niets. Het doel is helder: dat is het WK 2019. Maar mijn speelsters moeten nu alleen maar met de wedstrijd van morgen bezig zijn", aldus Wiegman maandag kort voor de training van Oranje in Schaffhausen.

Vrijdag won Oranje de heenwedstrijd in Stadion Galgenwaard met 3-0. Het lijkt daardoor bijna niet meer fout te kunnen gaan, maar Wiegman benadrukt dat Nederland eerder heel dicht bij plaatsing is geweest. In september was een punt tegen Noorwegen voldoende, maar Oranje verloor met 2-1 en was veroordeeld tot de play-offs.

"Voor die wedstrijd in Noorwegen was er te veel afleiding. Als iedereen continu praat over het WK, dan ben je niet met de wedstrijd bezig, en dat gebeurde. Daar hebben we nu over gesproken. De focus is nu goed."

'Het is niet verstandig om in te zakken'

Op basis van de wedstrijd van vrijdag mag verwacht worden dat het goed komt voor Nederland. Met de 3-0-zege in het achterhoofd kan de Europees kampioen dinsdagavond zelfs achteroverleunen, maar dat wil Wiegman niet.

"Met onze kwaliteiten lijkt het me niet verstandig om in te zakken, al is de vraag wat Zwitserland doet. Als ze meteen druk willen zetten en de bal ons strafschopgebied in willen gooien, dan zullen ze andere speelsters moeten opstellen. Met de opstelling van vrijdag gaat dat niet."

Zeker is dat de Zwitserse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg één wijziging zal doorvoeren. Sterspeelster Ramona Bachmann, die bij Chelsea onder contract staat, keert na een schorsing terug in het elftal.

"Veel speelsters hebben eerder tegen haar gespeeld op clubniveau. Ze kennen haar kwaliteiten en ik ook. Bachmann is een heel goede voetballer, maar daar hebben wij er ook een paar van en morgen willen die heel graag laten zien hoe goed we zijn. Als iedereen scherp is, dan halen we ons niveau en dan moet het goed komen."

Roord vervangt geblesseerde Groenen

Zwitserland tegen Nederland begint dinsdag om 19.00 uur in het LIPO Park, dat een capaciteit van achtduizend heeft. Er zullen ongeveer vijfduizend Zwitsers en 150 Oranjefans aanwezig zijn. Ook Jackie Groenen moet op de tribune plaatsnemen. De 23-jarige middenvelder raakte vrijdag geblesseerd en zal in de basis vervangen worden door Jill Roord.

Het kan de tweede keer worden dat de Oranjevrouwen zich voor het WK plaatsen, nadat ze er in 2015 in Canada voor het eerst bij waren. Destijds waren de achtste finales het eindstation.